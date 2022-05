“Changarín” murió cuando lo llevaban al hospital tras brutal golpiza en su casa

Un hombre perdió la vida el sábado en la ciudad de Esquina, cuando era trasladado hacia la capital correntina, luego de recibir una descomunal paliza en su propia casa. Lastimaron gravemente su rostro y su cabeza. La Policía ya tiene detenido al principal sospechoso del homicidio, aunque no descarta que exista uno o más cómplices. Ahora intentan establecer cuál fue el motivo de tan violento ataque, informaron ayer fuentes oficiales.Según la información a la que tuvo acceso, la denuncia fue formulada por una vecina de la víctima, cerca de las 1 de la madrugada del sábado, aunque el ataque pudo haber ocurrido un rato antes en la precaria vivienda ubicada por calles Los Aromos, en los pasillos del barrio Cementerio, camino a la planta cloacal de la ciudad, según detallaron las fuentes.Según dichos de la mujer, ella se topó con el hombre tirado en el piso frente a su casa y primeramente habrían pensado que una vez más él había caído bajo los efectos de la ingesta alcohólica, pero algo no cuadraba en la escena. Cuando la vecina se acercó, notó que el sujeto, identificado como José Osvaldo Godoy de 39 años, conocido en la ciudad de Esquina como "Chacho", tenía golpes en el rostro.Tras el ataque, Godoy fue trasladado de urgencia hacia el hospital local en el que se determinó que la víctima presentaba signos vitales muy débiles y gravísimas lesiones en todo su cuerpo que ponían en riesgo su vida, pero las principales en el rostro y la cabeza.Según fuentes médicas, la víctima presentaba una herida cortante en el maxilar superior, contusiones en el cráneo y una fractura. Minutos más tarde, los facultativos pudieron determinar que Godoy había sufrido un "traumatismo de cráneo grave" que ponía en riesgo su vida y determinaron el traslado urgente hacia la capital correntina, pero murió alrededor de las 10:30 de la mañana cuando era llevado hacia su otro destino hospitalario.La investigación recayó sobre la comisaría Primera y la Unidad Fiscal de Esquina, a cargo del fiscal Subrogante Mosqueda, que se entrevistaron con testigos del hecho. Uno en particular, habría señalado como principal autor del brutal ataque a un sujeto identificado como F. M. Balbuena, de 43 años, quien sería conocido de la víctima.Tras estas declaraciones, la Policía, a pedido de las autoridades judiciales, allanó la vivienda del detenido por calle Rebechi, en la que hallaron algunas prendas de vestir manchadas con sangre. Al ser detenido, Balbuena presentaba lesiones en sus manos, que al parecer estaban hinchadas, según trascendió.En el plano de las hipótesis, los investigadores estuvieron indagando en las últimas horas, si entre la víctima y su atacante había algún tipo de diferencia y pudieron establecer que Godoy habría sido amenazado días pasado por su agresor. Otra línea dentro de las pesquisas es que pudo haber existido dos o más personas en la emboscada sufrida por Godoy.La víctima "Chaco" Godoy era un personaje muy conocido en la ciudad de Esquina. Se ganaba la vida trabajando como changarín. La Justicia ordenó el sábado la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido, a través de la cual terminaron de confirmar que la causa de muerte fue por los fuertes traumatismos recibidos en la cabeza.El caso fue caratulado como "supuesto homicidio simple" y el único detenido, hasta el momento, fue alojado en dependencias de la comisaría Primera.