Mataron de 28 puñaladas a un jubilado en Rosario: suman 109 crímenes en el año

El asesinato de un jubilado sorprendió este sábado a vecinos de un barrio de la zona oeste de Rosario. Según fuentes oficiales, le dieron al menos 28 puñaladas en su casa. A partir de este caso, ya se registraron al menos 109 homicidios este año en la ciudad y la región.



La policía descubrió el crimen a partir de la denuncia que hicieron vecinos de la víctima en Castellanos y Viamonte. De acuerdo a datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevaban algunos días sin verlo y decidieron pedir ayuda a las autoridades para abordar la situación.



Las fuerzas provinciales de seguridad fueron a inspeccionar la vivienda a la madrugada. Cuando ingresaron, constaron que el hombre de entre 70 y 75 años había fallecido.



Ni bien comenzó el procedimiento, los efectivos encontraron rastros del asesinato. Había sangre en el picaporte de un portón de acceso al patio, a sólo unos metros de donde del lugar donde estaba el cadáver, tirado en el suelo.



Fuentes policiales añadieron que en la escena del crimen también recogieron dos cuchillos de cocina manchados. Ambos fueron secuestrados como parte del operativo que luego pasó a manos del fiscal Gastón Ávila.



De acuerdo a la versión preliminar, el jubilado vivía solo en una fábrica abandonada al sudoeste del macrocentro de Rosario. En primera instancia, la Justicia provincial no confirmó su identidad ni su edad exacta.



En la vivienda donde ocurrió el homicidio no había nadie más. El gabinete criminalístico del MPA recorrió el inmueble en busca de rastros para esclarecer el hecho, además de los cuchillos secuestrados que serán peritados en busca de nueva evidencia.



En primera instancia, las autoridades aclararon que no descartaban ninguna línea de investigación sobre el motivo del asesinato. Por lo pronto, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para hacer la autopsia.



Por otra parte, el fiscal Ávila aguardaba el resultado de un relevamiento en el barrio para recabar material de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Asimismo pidió testimonios de quienes viven en el lugar, ya que algunas personas dieron cuenta de que la víctima había protagonizado una pelea con otro hombre poco antes de su desaparición.



Confirmada la muerte del jubilado, este año ya se reportaron al menos 109 homicidios en el departamento Rosario. Abril concluyó con 34 víctimas fatales, la mayor cantidad en un mes dentro de los registros oficiales. Según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe (OSP), en el primer cuatrimestre hubo 97 casos y fue el peor arranque desde 2015.