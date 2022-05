Crimen en barrio San Martín: Acusada cumplirá 8 años de prisión domiciliaria

En agosto del 2020, un hombre llamado Andrés Sebastián Barreto, de 38 años, fue ultimado de tres disparos de arma de fuego en barrio San Martín de Paraná.Algunas personas que lo socorrieron en calle Ameghino al final optaron por trasladarlo en carro al centro de salud Ramón Carrillo. Sin embargo, al llegar al lugar ya no tenía signos vitales.En aquel entonces demoraron a una mujer de 38 años. Según confirmó el programa, de, este mes Rosa Giménez fue condenada a 8 años de prisión domiciliaria.Familiares de la víctima dudan “de que la condenada cumpla con el mandato judicial”. En ese sentido, el hermano de Barreta dijo que “queremos que pague, sabe lo que hizo. Ella sabe que con un arma lo mata”.“El día del crimen mi hermano discutió con el marido de ella. Como él no tuvo suficiente mandó a la mujer y se produjo el hecho. Ella no va a ir a prisión, queda en la casa. Tiene que cumplir. Yo firmé el abreviado con la condición de que sean 8 años. Ella es mi cuñada”, agregó.Otra familiar, comentó que “Rosita Giménez ya estuvo con arresto y no lo cumplió. No creo que ahora cumpla, va a andar para todos lados. Ahora no vivimos cerca”.