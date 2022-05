Preguntó por una persona, le dijeron que no estaba y disparó contra un edificio

El hombre llegó al edificio de Olga Cossettini 1350 en Puerto Madero y preguntó por una persona. El conserje le dijo que no estaba en su departamento y, sin más, disparó contra la puerta. Después escapó sin herir a nadie, ahora está prófugo y lo busca la Policía de la Ciudad.Todo empezó este miércoles, alrededor de las 18, a unos 200 metros del Hotel Faena.Fuentes policiales confirmaron a Clarín que el tirador se acercó al "conserje y preguntó por Brian Contreras", como no se encontraba, "sacó un arma de fuego de entre la ropa y efectuó un disparo a la puerta de acceso al edificio"En el lugar encontraron una vaina servida y restos del plomo en el hall. Según detallaron, tomaron declaración al encargado, retiraron los videos de las cámaras de seguridad y tomaron declaración a los testigos. Para proteger a Contreras, dispusieron una consigna policial en la puerta por 72 horas.No es la primera vez que buscan a Contreras en este lugar. Hace algunos meses también lo habían escrachado con panfletos denunciándolo por una presunta estafa a más de 30 personas.Sin embargo él no registra antecedentes penales ni movimientos bancarios por estas acusaciones, que se han convertido en una incógnita para el barrio. De escrache pasó a ataque violento, aunque todavía no está claro por qué lo acusan.La investigación quedó en manos de la fiscalía de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, a cargo de Santiago Almeida.Como primera medida dispuso la custodia policial, el relevamiento de cámaras y anillos digitales para rastrear a dos presuntos vehículos individualizados en las imágenes.Hay un antecedente, no por armas, investigando otro tipo de ataque, en la fiscalía N°14, pero siempre contra esta persona. Ni en redes sociales, ni en los tribunales, surgen antecedentes del acusado, que todavía es un misterio.