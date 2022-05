Dos chicas interceptadas por presuntos malvivientes escaparon en bicicleta

En las inmediaciones del Club Sudamérica de Gualeguaychú, dos chicas se trasladaban en sus bicicletas luego de su entrenamiento de fútbol cuando fueron interceptadas por dos sujetos, cuya intención se desconoce porque las jóvenes lograron zafarse.



Según relató su entrenador, Juan Ignacio Ojeda, en ese momento había llevado a una alumna a su casa, luego, cuando llegó a su hogar, se encontró con las mamás de las jóvenes, quienes expresaron que las menores estaban muy asustadas por los acontecimientos vividos.



“Cuando hicimos la denuncia preguntamos a los vecinos si había algún grupito y nos dijeron que sí, que se juntan a hacer una fogata en el terreno baldío. Me dijeron que es habitual”, contó a Radio Máxima.



Ojeda señala que en los alrededores del club hay poca iluminación “hay unos terrenos con mucha oscuridad”. En esta misma línea, el entrenador resaltó que “la noche ya se viene a las seis de la tarde, mi pensamiento es solicitar al intendente un patrullero que recorra el lugar a esa hora. No somos el único fútbol femenino, es importante prevenir. En estos 5 años le pedimos a las chicas que avisen cuando lleguen”.



El club cuenta con cámaras en el predio” por la cantidad de robos que hemos tenido, pero solo apunta al interior”.



Finalmente, el entrenador apuntó a la necesidad de prevenir este tipo de situaciones y trabajar a tiempo para no tener que lamentar situaciones difíciles más adelante.