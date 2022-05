Video: camión cisterna se quedó sin frenos y chocó a dos autos en un peaje

? BRUTAL CHOQUE EN LA PANAMERICANA ? https://t.co/FGoLCsReyj



Un camión no frenó y embistió a dos autos en el peaje de Panamericana ramal PIlar: hay tres personas que resultaron heridas. pic.twitter.com/C8fKBNpcKb — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 11, 2022

Un camión cisterna perdió el control cuando ingresaba al peaje Ramal Pilar y embistió a dos autos. Producto del fuerte impacto hay tres heridos que fueron rápidamente asistidos. El accidente ocurrió este miércoles por la mañana.La primera versión indica que el camión se habría quedado sin frenos. Eso provocó que no pudiera frenar e impactara directamente contra dos vehículos que pasaban por la cabina. Sin embargo, se abrió una causa para poder investigar por qué sucedió el accidente.En el video se ve que una trabajadora del peaje cruza de una cabina a la otra y segundos después el camión, a toda velocidad, embiste por detrás a los dos autos. El episodio ocurrió en la estación peaje de Pilar, ubicada en el kilómetro 34,5 del Acceso Norte, sentido a la Ciudad de Buenos Aires.Según testigos, hubo cinco vehículos involucrados en el choque en cadena, dado que además de los dos camiones también fueron impactados tres autos. La infraestructura de la estación de peaje no se vio afectada ya que ninguno de los vehículos impactó contra las cabinas.El tránsito quedó demorado durante algunas horas, pero pasado el mediodía se liberó. Aún se investigan las causas por las que el camión no se detuvo, aunque todo indicaría que el vehículo se quedó sin frenos