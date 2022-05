Un camionero volanteó bruscamente y terminó cayendo al río desde un puente

? #UltimoMomento



? Un camión terminó dentro del río #Neuquén al caerse con toda la carga desde el #TercerPuente en la nueva #Ruta22, el conductor se encontraría a salvo ? Trabaja en el lugar la #PolicíaCaminera



? Lo que se sabe de este hecho ?https://t.co/wmADa1niS3 pic.twitter.com/VOO9Hcmm9k — Diario Río Negro (@rionegrocomar) May 11, 2022

Un camión con acoplado cayó al agua desde un puente en el río Neuquén y el conductor salió por sus propios medios: debió subirse al techo de la cabina del vehículo.Según informó diario RíoNegro.com, el camión se cayó cerca de las 14 desde el Tercer Puente que une Cipolletti con Neuquén en la nueva Ruta 22. Pasadas las 17 se liberó el tránsito en el lugar.Al parecer, el chofer volanteó de manera brusca al encontrar un tránsito que no esperaba sobre el puente (había una protesta). La maniobra fue para no chocar a un vehículo por detrás. El mismo circulaba en sentido de Cipolletti a Neuquén.Ceferino Purrán, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de la zona Alto Valle Norte, confirmó en diálogo con La Mañana de Cipolletti que según detallaron testigos del hecho, "el hombre no habría visto la larga cola de autos que se había formado en el paso interprovincial"."En el intento de evitar una colisión, frenó de manera brusca, pero el camión perdió estabilidad y cayó al agua", detalló el oficial.Con esa maniobra se cruzó de carril e impactó con un cordón de cemento, rompió la baranda metálica de protección peatonal y cayó a las aguas del río Neuquén.El transporte llevaba artículos de almacén de distinta índole como comestibles, verduras, no perecederos y alimento de mascotas, entre otros.El hombre salió por sus propios medios y se paró sobre el acoplado de su propio camión, cuyo techo sobresalía un poco sobre el agua del río.En el lugar intervino personal de bomberos de Cipolletti, que utilizó una lancha para llegar hasta el conductor. Informaron que resultó ileso a pesar de la caída y que fue asistido por Protección Civil. Una vez rescatado lo atendieron en el lugar y lo cubrieron con mantas debido a la baja temperatura.Según relataron testigos del lugar, el vehículo quedó sumergido y la carga esparcida se fue moviendo con la correntada. Por el accidente y las tareas de rescate, se generó un embotellamiento sobre la ruta 7 en el ingreso al Tercer Puente.Una situación similar ocurrió desde Cipolletti hacia la rotonda de la Ruta 22, antes de ingresar a la zona del puente. Desde las 17.30 se habilitó la circulación por esa ruta.La noticia del levantamiento y normalización del tránsito la dio el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través de Vialidad Nacional, que informó que "queda habilitado el tránsito vehicular en el Tercer Puente, luego del siniestro vial ocurrido esta tarde".Sin embargo, agregaron que el tránsito peatonal quedaba cortado en sentido descendente debido a los daños ocasionados. Las autoridades informaron que la estructura del puente no sufrió daños significativos como para afectar la circulación vehicular.El transporte solamente rompió un cordón de hormigón y la baranda metálica que se utiliza para la protección de los peatones.