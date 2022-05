No se admitió ofrecimiento de Juicio Abreviado para acusados de matar a joven

Pablo Vega, un adolescente de 16 años, fue asesinado en la madrugada del 14 de enero en Barrio Belgrano. Aquella noche, el joven estaba con amigos en la esquina de una plaza en inmediaciones de calles Ramón “Pichón” Sánchez, Benjamín Victorica, cortada 952 y Luis Pacha Rodríguez. Alrededor de la 1:30, dos sujetos, en moto le disparó a la víctima.La Fiscal Paola Farinó había expresado el 26 de abril que se había acordado con los defensores de Elías Ledesma y de Rodrigo Retamal, las penas de tres años condicional para el primero y 12 años de cárcel para el segundo. Los argumentos mencionaban que Ledesma manejó la moto en la que llegaron junto a Retamal a la plaza donde estaba Vega, pero no sabía que la intención de Retamal era asesinarlo.Tras la audiencia, la madre de la víctima, Erika Vega, dijo aque no había sido informada de las penas ni de la realización del juicio, pese a que “desde que pasó lo de mi hijo estoy pagando un abogado querellante en cuotas”.Finalmente, esta semana, el Juez Labriola convocó a audiencia, pero en lugar de homologar el acuerdo con una sentencia, resolvió no admitir el acuerdo y objetar la calificación en lo referente al monto de la pena acordada para Ledesma. (Tres años condicional), tras advertir que las probanzas testimoniales muestran otra realidad y no la argumentada en el acuerdo, detallaPor este motivo, se ordenó restituir el legajo a la fiscalía interviniente y remitirlo además a la Oficina de Gestión de Audiencias para la continuidad del proceso.