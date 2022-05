Trasladan a "La Hiena" Barrios a la cárcel: creen que hay riesgo de fuga

El expúgil está acusado de golpear y amenazar con un arma de fuego a su expareja. El juez le dictó prisión preventiva porque cree que hay riesgo de fuga.



Barrios permanecía desde marzo en la comisaría 1 de Tigre, luego de haber sido detenido tras la denuncia por golpes y amenazas con un arma de fuego durante una discusión con Muñoz en su casa de la localidad bonaerense de Rincón de Milberg.



La Justicia le había imputado el delito de “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real”. A pesar de los pedidos de sus abogados defensores, el juez le dictó la preventiva ante la presunción de un "riesgo de fuga" y de un "entorpecimiento probatorio" del acusado. Para el magistrado Diego Martínez, "las circunstancias del hecho resultan claros indicadores de que el imputado no se someterá a proceso”.



En el operativo de detención de Barrios, los agentes encontraron en su vivienda dos plantas de marihuana. Sin embargo, no hallaron el arma con el que supuestamente habría amenazado a la víctima.



Según la denunciante, que había conocido a Barrios a través de una aplicación de citas, el ex púgil había tomado fernet y fumado marihuana "todo el día". Cuando ella le comentó que le parecía raro que tuviera esas plantas sólo para consumo personal, el hombre reaccionó pensando que ella lo quería denunciar. La mujer dijo que Barrios la agredió, la sujetó, la tiró contra una pared y hasta la amenazó con un arma de fuego.



En su indagatoria, el exdeportista negó los hechos y dijo que la situación había sido al revés, que en realidad la mujer lo había agredido y lo había amenazado con denunciarlo por tener plantas de marihuana.



En 2014, "La Hiena" había sido condenado a 3 años y 7 meses de prisión por el homicidio culposo de la joven embarazada Yamila González, a quien mató al chocar con su camioneta otro auto que atropelló a la víctima, en un hecho ocurrido en enero de 2010 en la ciudad bonaerense de Mar del Plata.



