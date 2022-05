Detuvieron al acusado de matar a su ex y enterrarla en el patio junto al perro

Policiales Hallan cadáver de mujer debajo de una carpeta de cemento y buscan a su expareja

Qué dijo el amigo del sospechoso

"No puedo siquiera ver a mi mamá ahora por todo el tiempo que la tuviste en el patio de tu casa, tirándole cemento en el cuerpo. Sos siniestro y psicópata". El desgarrador testimonio lo dio Karen Gigena (26), hija de Nora Laura Escobar (44), asesinada en Granadero Baigorria, a 10 kilómetros de Rosario.El hombre es el principal sospechoso del femicidio y fue detenido este miércoles, alrededor de las 16, en la provincia de Misiones, por la Gendarmería. Creen que estaban por cruzar a Paraguay.En marzo del año pasado, Norma, que se había casado con él en abril de 2019, lo denunció por violencia de género y logró que le impusieron una restricción de acercamiento."El celular de Nora estuvo encendido y se ubicaba en su casa hasta el 22 de abril hasta las 22.12", explicó este miércoles la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos que investiga el caso, Marisol Fabbro. Ese día la víctima desapareció.Karen denunció la desaparición de su mamá en la comisaría 24ta. de Granadero Baigorria porque el domingo 24 no fue a trabajar. También la preocupó que no se presentara a correr la Maratón Puerto Norte, en Rosario, a la que se había inscripto, dado que era una amante del running.Este lunes, el día previo al hallazgo, la joven hizo otra presentación ante la Fiscalía Regional 2da. de Rosario. Fuentes judiciales sostuvieron que en el primer allanamiento, realizado luego de la denuncia, ya estaba el cuerpo debajo del cemento, pero como no se rompió los perros no pudieron olerlo y encontrarlo.Levantó sospechas que el hombre -que era albañil- haya armado esa losa de cemento en el patio trasero de la vivienda que alquilaba, tras la denuncia de Karen.Los vecinos de la pareja declararon que vieron a Nora 12 días atrás y escucharon gritos y vidrios rotos provenientes de la casa. Mientras que Brítez había dicho que desde octubre no la veía.La familia de la víctima mostró su indignación por el femicidio en sus redes. "En el primer allanamiento, la Policía dijo que no podía detenerlo porque no había con qué. Pese a que él tenía denuncias y había testigos diciendo que se estaba contradiciendo, denuncias por violencia de género de parte de varias mujeres", escribió la sobrina de Nora, Noelia Barria (23).Y agregó que tampoco detuvieron a Brítez aunque hizo "una compra de materiales de construcción sospechosa porque como alquilaba no podía construir, pintó la cocina de su casa y le dijo a la dueña del departamento que si sentía olor a pintura era porque pintó la cocina y ´se ve q estaba fea´".También la hija de Nora contó sobre la actitud del sospechoso. "Cuando fui a preguntarte por mi mamá, me quisiste hacer pasar. Estabas cocinando como si nada. Me dijiste 'tu mama está loca, se habrá ido con otro a Córdoba´".Hasta el momento, no se sabe cómo murió. La autopsia se va a realizar con el protocolo para femicidios. La mujer tenía heridas de arma blanca. En todos los ambientes de la casa se constataron, mediante luminol, rastros de sangre.Tampoco la Justicia pudo corroborar si el hombre se escapó minutos antes del segundo allanamiento. La puerta de acceso a la casa estaba cerrada por dentro y la televisión del cuarto estaba prendida. Además, estaban cerradas las puertas que daban al patio."Así como la encontramos a mi mamá, te vamos a encontrar a vos", escribió Karen en sus redes. Y le envió un mensaje al sospechoso: "Tenías todo calculado. Fuiste a lo de mi abuela a decirle que no pudiste dormir pensando dónde se había ido la "Flaca". No puedo más de la bronca, impotencia, asco, repugnancia, saber que estuve hablando con vos y tenías a mi mamá ahí. Aparecé".Fuentes de la investigación confirmaron que una vecina vio entrar a Brítez días atrás con un amigo y después no los vio más. El amigo fue detenido este martes y será imputado por "encubrimiento agravado".Si se comprueba que encubrió el femicidio, el Código Penal agrava la pena y enfrenta una condena de entre uno a seis años de prisión. En el interior del auto del hombre se constataron rastros de sangre, mediante el luminol.En un principio dijo que hacía varios meses no veía a Brítez y que no mantenían contacto. Pero al volver a declarar se desdijo y sostuvo que lo había visto hacía dos días, porque el sospechoso le había pedido dinero para irse a otro lugar. Nunca le contó a dónde se iría.Este miércoles a las 11, familiares y amigos se movilizaron al Centro de Justicia Penal de Rosario, en Sarmiento y Virasoro. Reclamaron por cómo trabajó el fiscal que hizo la búsqueda, la falta de perspectiva de género y celeridad en la investigación que "permitieron que Brítez se escape".También anunciaron una concentración desde las 17.30 de este miércoles en Granadero Baigorria, en la esquina de avenida San Martín y Arenales.