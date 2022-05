Mujer con 22 tarjetas sociales: el “prestamista”, cada vez más comprometido

Avanza la causa judicial que se tramita para aclarar la situación de los acusados en la causa surgida tras la detención de una mujer que sacaba dinero de un cajero del centro de Paraná y tenía en su poder 22 tarjetas de planes sociales, aunque hasta el martes a la noche los involucrados no habían sido formalmente imputados.Se supo que, en tanto que su pareja, la mujer de 38 años que fue encontrada el sábado pasado cobrando dinero podría tener un rol indirecto.A entender de los allegados,, que debían recurrir a estas alternativas, para poder obtener fondos para adquirir más productos de primera necesidad para sus domicilios. Obviamente, el sistema tenía un fin de lucro.Se dejó entrever queque quedaba en manos del hombre hasta que finalizaba el préstamo.El hombre que admitiría su responsabilidad exclusiva, podría indicar que la pareja tuvo un rol secundario, y tratará de aclarar que el resto de las autoridades de Apuner, no tendrían nada que ver con este escándalo que golpeó de lleno al gremio universitario.En esa línea, se supo que en estas horas,Un beneficiario de tarjetas sociales radicó este martes una denuncia para recuperar su plástico y afirmó que había ido a pedir un crédito en la sede de Apuner, donde fue atendido por el tesorero y presunto prestamista, Adrián Meynier, consignaEntre otras medidas, no se descarta que se realicen más allanamientos en estos días. Se analiza si en el lugar de trabajo del sospechoso, la Facultad de Ciencias Económicas, también habría elementos de interés para la causa.