Madre del joven desaparecido con esquizofrenia pidió que “lo sigan buscando”

Paraná Continúa la búsqueda de joven que padece esquizofrenia y se ausentó de su casa

“Agus, por favor volvé, yo te amo”, expresó a Elonce Veronica, la mamá. Continúa la búsqueda de Agustín Espinosa en Paraná. El joven de 20 años mide 1,78mts de altura y al momento de ausentarse de su domicilio, vestía una campera verde, zapatillas negras náuticas, jogging negro y llevaba una mochila negra con rojo.“Agustín toma medicación porque es un paciente psiquiátrico por secuelas por el consumo de drogas”, confirmó su mamá. La mujer, que se domicilia en barrio San Agustín, refirió que el muchacho, habría sido visto en Santa Fe el domingo por la noche y este martes, junto a al División de Trata de Personas, cruzaron a la ciudad vecina y repartieron carteles con su foto.Verónica le pidió encarecidamente a la justicia que “reaccione. Hace casi cuatro días que se fue y no se sabe nada. Que la policía de Paraná y Santa Fe lo busquen, que el fiscal de la orden para poder localizarlo, porque terminan devolviéndonos los pibes en un cajón”.Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Agustín Espinosa deben comunicarse al 3435323598, a la sede de comisaría decimosexta de Paraná o a la sede policial más cercana a su domicilio.Al finalizar, la mujer señaló que “la ley de salud mental nos pone muchas trabas, ellos apelan a la voluntad de los pacientes, pero a veces los jóvenes no tienen ganas y necesitan de un tutor para ayudarlos a salir de la droga. Señores legisladores, no tenemos un lugar de rehabilitación para los chicos que no tienen tantos recursos. Piensen en los chicos y en las familias, sufrimos lentamente este flagelo”.