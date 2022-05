Muerte de Maradona: Luque pidió su sobreseimiento y apuntó contra la prepaga

Los ocho profesionales implicados

La defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, principal imputado en la causa por el presunto homicidio de Diego Maradona volvió a pedir su sobreseimiento: sostuvo que ser médico de cabecera no implica ser garante "de por vida" de un paciente, y apuntó directamente contra la compañía de medicina prepaga Swiss Medical y contra Medidom, la empresa que estaba a cargo de la internación domiciliaria de Maradona en Tigre.En la presentación, los abogados Julio Rivas y Mara Digiuni, defensores particulares del acusado, rechazaron el requerimiento de elevación a juicio oral —formulado el 13 de abril por la fiscalía de San Isidro—, para Luque (40) y otros siete profesionales de la salud como coautores de un supuesto "homicidio simple con dolo eventual".La defensa cuestionó la calificación legal, en el entendimiento de que en todo caso es un homicidio culposo, y solicitó nuevamente el sobreseimiento del principal implicado.En el escrito la defensa sostuvo como uno de sus argumentos centrales que contrariamente a lo que los fiscales afirman, Luque nunca negó ser el médico de cabecera de Maradona, pero sostuvo que serlo no implicaba ser el garante de por vida del paciente, y menos cuando este ya había sido derivado a una internación domiciliaria en la casa del country de Tigre que estaba a cargo de la empresa Medidom, y supervisada por la prepaga Swiss Medical."El rol de garante cesa en determinadas circunstancias, como es en el caso de estudio", afirmó la defensa. Y agregó: "Ningún médico actuaría de médico de cabecera de un paciente si supiera que tiene un rol de garante de por vida, el cual no cesa pese a no tener a su cargo efectivamente la salud del paciente"."Leopoldo Luque concurrió a la casa de Tigre, donde Maradona cumplía una internación domiciliaria por un síndrome de abstinencia, no por una internación cardiológica, a cargo de la empresa privada Medidom Internaciones Domiciliarias SRL. Con un equipo propio de enfermeros y médicos, supervisados por la Dra. Nancy Forlini y con médico clínico, neurólogo y nutricionista propios", justificó la defensa."Quedó absolutamente probado que ni los enfermeros de dicha internación, ni los médicos reportaban a nuestro defendido. Tenían su propio grupo de trabajo y se comunicaban y reportaban las novedades del paciente en un grupo de WhatsApp. Luque es ajeno al grupo y a la internación", remarcaron los abogados.La defensa cuestionó cada una de las pruebas que, según los fiscales, comprometen al neurocirujano, e indicaron que Maradona fue sometido a "dos chequeos médicos completos durante el 2020 y se desprende de los mismos que no contaba con patologías físicas actuales que requieran de tratamiento médico".En el escrito presentado también se criticó al "acta de externación" que la Clínica Olivos le hizo firmar a él y a la psicóloga Agustina Cosachov (36), para que el paciente pueda salir del centro médico y ser derivado a la internación domiciliaria."Nuestro asistido no llegó a leerla cuando se la dieron para que la firme (no sabía que la tenía que firmar, lo sorprendieron en el momento del alta) solo averiguó que se encuentre plasmado lo conversado y definido por la familia: que Swiss Medical se comprometía a brindarle al paciente una internación domiciliaria en el domicilio que habían escogido para dicho fin y que la familia del paciente se comprometía con el tratamiento a seguir", explicaron los abogados.También atacaron con dureza a la Junta Médica: "Objetamos, impugnamos y tachamos de nulas todas y cada una de las consideraciones expresadas por los peritos oficiales; ya que las mismas son absolutamente arbitrarias, tendenciosas, completamente faltas de objetividad y surge de la lectura del informe que las mismas han sido realizadas con el propósito de inculpar lisa y llanamente a nuestro defendido, y beneficiar a otra de las partes investigadas".Aparte de Luque y Agustina Cosachov, los otros seis imputados para quienes los fiscales solicitaron el juicio oral son el psicólogo Carlos "Charly" Díaz; la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid; y el médico clínico Pedro Di Spagna.El equipo fiscal, integrado por Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, consideró que las "omisiones" y "desmanejos" de Luque colocaron a la víctima en una "situación de desamparo" librándola "a su suerte" en el marco de una internación domiciliaria "indignante".Maradona murió a los 60 años por un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde transitaba una cuestionada internación domiciliaria por su adicción alcohólica, y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.La autopsia estableció que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".