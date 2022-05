Lincharon a hombre que estaba con adolescente: “La tenía encerrada y amenazada”

Foto: Lincharon a hombre que estaba con adolescente Crédito: El Litoral

Un hombre fue linchado por un grupo de vecinos y familiares de una adolescente de 13 años, a quien había interceptado en la calle y la encerró en su casa del barrio San Marcos de la capital correntina.



Todo comenzó el sábado alrededor de las 19:30, cuando la menor de 13 años salió de su casa a pedido de su abuela para realizar unos mandados a un negocio ubicado a pocos metros de su domicilio.



María Godoy es tía de la víctima. Contó escalofriantes detalles de lo ocurrido, que terminó con el linchamiento del presunto secuestrador: “La tenía encerrada y amenazada. Llegamos a él por gente que lo conoce y sabe que tiene antecedentes. La amenazó con un arma y se la llevó”, dijo.



“Cuando iba a comprar milanesa este hombre la cruzó en bicicleta, puso una navaja en su cuello y le dijo que quería tener intimidad con ella”, explicó en declaraciones a Radio Dos.



“Recorrimos el barrio preguntando, pero no la encontrábamos. Cuando pasamos por la casa de este hombre él estaba afuera, me bajé de la moto y le pregunté si la había visto y me negó”, detalló María.



Indicó que cuando este sujeto se sintió cercado, escapó. Pudieron entrar al domicilio y encontrar a la niña. “La tenía en la cama, tenía la camisa de él puesta, había una navaja en la mesita, le compró leche, galletitas y una gaseosa. Tengo el video de cómo estaba el lugar donde encontramos a mi sobrina” detalló.



Sobre el estado de salud de la niña, María aseguró que fue revisada por médicos y se encuentra bien.



Por su parte, Luisa, la abuela de la menor, relató que la chica habría escuchado que el sujeto detenido y su hermano hablaban de “hacer un viaje”, por lo que tenían temor de que fuera víctima de una red de trata.