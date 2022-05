Alumno llevó y mostró cocaína en la escuela: “Los niños están bien de salud”

Policiales Alumno de primaria llevó cocaína a la escuela y fue descubierto en el recreo

A los envoltorios “se lo exhibió a tres compañeritos”



Un alumno de una escuela primaria de Paraná, ingresó al establecimiento con droga. Según los datos a los que accedió, una maestra advirtió que, en el recreo, el menor le mostraba diversos envoltorios a tres compañeros.“A las 13:30 tomamos intervención a partir de la División Minoridad, ante un llamado de la escuela Giachino, que daban cuenta de esta situación. Se incautaron cuatro envoltorios con distintos pesajes, que hacen un total de siete gramos aproximadamente”, contó a“Si bien da positivo para clorhidrato de cocaína, demoró en reaccionar, por lo que no es de alta pureza, pero sí tiene un contenido de este estupefaciente, lo que preocupa y lo grave de esta situación”, refirió el funcionario policial.Relató que esta situación “se dio en un espacio de recreo, donde una docente que se encontraba controlando el desenvolvimiento de los chicos en ese horario de esparcimiento, observa que uno de los alumnos le estaba exhibiendo a tres compañeritos estos envoltorios, e inmediatamente interviene la docente y se da intervención al personal policial”.Al momento de la llegada de la policía a la escuela “”. En el mismo sentido, contó que los chicos “fueron examinados por un facultativo quien comprobó que están en buen estado de salud”, detalló Hormaechea.“Lo llamativo y más lamentable es que se trata de niños de entre 10 y 12 años”, hizo hincapié el efectivo policial.La situación fue comunicada a la fiscal Santana, que es quién dio los lineamientos de trabajo en la causa.

“Ojalá haya sido la primera vez”

Hormaechea indicó, ante la consulta de: “Ojalá haya sido la primera vez, y no que haya sido repetida y no nos hayamos enterado. Es sumamente preocupante para la sociedad toda, lo que sucedió”.Añadió que tuvo “poco diálogo” con los padres de los menores que vivieron esta situación, y como integrantes de la Policía decidieron “que estén en la contención de los chicos; no es fácil a esa edad estar sujetos a una intervención policial. Se resguardó la integridad de los chicos, se los dejó en presencia de los padres, no se dialogó mucho con ellos, habrá tiempo para hacerlo”.Desde. Tenemos un equipo de psicólogos para cualquier establecimiento de educación que lo requiera, para brindar charlas de concientización. Lo venimos haciendo, incluso en pandemia se ha recurrido a los zoom para seguir con encuentros de prevención”, afirmó.Sobre el caso de este lunes,Y para finalizar destacó que esta “es la primera vez que tomamos intervención por un hecho de estas características. Esperemos que sea la última”.