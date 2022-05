Muerte de Maka Taborda: Detuvieron a Ulises Truffe en Mar del Plata

Sobre el caso

Ulises Truffe, condenado a más de cuatro años de prisión efectiva por la muerte del jugador de Peñarol, Silvestre Roberto Carlos “Maka” Taborda, en febrero de este año fue notificado respecto de que la sentencia había quedado firme y, por lo tanto, debía comenzar a cumplir con la pena impuesta en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.A tres meses de esa notificación judicial, y ante la no presentación de Truffe para dar inicio a la ejecución de la condena, fue declarado prófugo de la Justicia y la vocal de Juicio y Apelaciones Nº1 de Paraná, Dra. Carolina Castagno, solicitó a las fuerzas policiales que intensifiquen su búsqueda.confirmó que este lunes personal de la DDI de Mar del Plata, finalmente, y tras varios intentos, logró detener a Ulises Truffe. Fue hallado en calle Tripulantes del Fournier y Vergara, en la zona de Punta Mogotes.Desde la Justicia se realizaron varias medidas, hasta que personal policial de Entre Ríos, y el aporte de los familiares de la víctima como del abogado querellante, Eduardo Gerard, se lo logró ubicar en Mar del Plata.Ahora se notificará a la Justicia de Paraná, que deberá remitir el exhorto correspondiente y disponer que una comisión policial de la capital entrerriana busque a Truffe, para que sea trasladado de inmediato a la UP 1 para que comience a cumplir la condena impuesta en agosto de 2020.Eduardo Gerard, abogado querellante, dialogó cony dijo que "fue una búsqueda que demandó bastante esfuerzo. Él debía presentarse a cumplir la condena porque venció el plazo del recurso de casación que se había impuesto. Truffe se había ido y no aparecía"."Hasta que quedó firme la condena, de cumplimiento efectivo, él gozaba de libertad. La defensa presentó recurso de casación, fue resuelto el 21 de diciembre del 2021. Dada la feria judicial de enero, el plazo venció el 9 de febrero de este año. El 10 él debía presentarse a cumplir y no apareció. La justicia fue al domicilio que él había registrado y donde esperaría la condena. Su padre informó que Truffe no estaba allí, que había viajado a Mar del Plata, a la casa de su madre. Se confirmó que estaba ahí", señaló."Truffe ahora está detenido en la DDI de Mar del Plata. Se informó al juzgado interviniente en Paraná. Este martes se empezarán a realizar los procesos administrativos para su traslado a la capital entrerriana. Se designará personal para que vaya a buscarlo y lo traslade a la Unidad Penal. Esta situación no le agrava la pena. Sí podría complicarlo cuando, después de un tiempo, empiece a gozar de ciertos beneficios. Ahí se va a evaluar esta actitud que tuvo", dijo el abogado.Silvestre "Maka" Taborda murió a los 29 años tras ser atropellado por un auto en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez de Paraná.Por el gravísimo hecho fue acusado Ulises Truffe, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez.El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro.La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida.