Un auto sin documentación ocasionó un choque en cadena en Paraná

Un choque en cadena, en el que estuvieron involucrados tres vehículos, sucedió en la siesta de es lunes en Avenida Churruarin y Gumersindo Aguer, de la ciudad de Paraná. Afortunadamente no hubo personal heridas, pero si se registraron daños materiales.Un auto, marca Dodge, no habría podido frenar a tiempo e impactó contra un Nissan Tiida y el cual terminó chocando una camioneta Eco Sport.“Según indicaron los involucrados, los autos estaban detenidos por el semáforo y el vehículo Dodge, impactó contra el Nissan y así se produjo el siniestro. Tenemos que analizar y establecer bien las causas del siniestro”, indicó a Elonce, Enrique, encargado del operativo de tránsito.Según indicó a los tres conductores se les realizó el test de alcoholemia de manera preventiva, los cuales dieron negativo. En tanto, decidieron retener el vehículo que ocasionó el accidente por falta de documentación.El conductor del Nissan, contó que “estábamos esperando para avanzar y el conductor no pudo frenar a tiempo. Afortunadamente no pasó nada grave, pero mi auto quedó bastante dañado”.