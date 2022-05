Ordenaron autopsia al cuerpo de la turista francesa que falleció en accidente

La estudiante francesa Lwana Margaux Adrienne Bichet, de 25 años, murió ayer en el hospital Fernández a causa de las heridas que sufrió tras haber sido embestida por un taxi en la esquina de Santa Fe y Armenia el sábado al mediodía, luego de que el chofer de 74 años sufriera un síncope mientras manejaba. La joven fue diagnosticada con fractura de cráneo y presentaba una hemorragia subaranoidea. Anne y Clemence, sus dos amigas de 23 años que la acompañaban, continúan internadas.Hoy por la mañana, el fiscal en lo penal y contravencional Matías de Sanctis recibió el expediente de la Unidad de Flagrancia Norte, que había iniciado las primeras actuaciones. Su primera medida fue ordenar la autopsia al cuerpo de Lwana: el estudio, según confirmaron fuentes del expediente a Infobae, se realizará en el transcurso del lunes.Desde la Fiscalía de Flagrancia Norte de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo de la causa inicialmente, pidieron la historia clínica de las estudiantes y del taxista jubilado, y se investiga si el chofer ya había tenido un episodio coronario el año pasado. También solicitaron un relevamiento de las cámaras de seguridad. Luego, el expediente fue transferido por competencia al Ministerio Público Fiscal porteño.El chófer del taxi, de 74 años, continúa internado en el Hospital Rivadavia, luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. Actualmente, se encuentra estable con asistencia respiratoria mecánica debido a una neumonía aspirativa, confirmaron fuentes oficiales.El trágico accidente ocurrió el sábado al mediodía en el cruce de la avenida Santa Fe y Armenia, a apenas a 200 metros de donde residía Clemence. A partir del episodio de salud que sufrió, el taxista perdió el control del Volkswagen Voyage y embistió a las tres jóvenes. Luego, el vehículo impactó contra dos autos estacionados y quedó detenido en medio de la calle.Cuando el SAME llegó al lugar, los médicos constataron que el chofer estaba descompensado sobre el asfalto y no reaccionaba a los estímulos. Primero se informó que había sufrido un ACV, aunque luego se supo que fue un síncope, por lo que fue derivado al Rivadavia.Las tres amigas pertenecían a un programa de intercambio de estudiantes de la Universidad de San Andrés durante medio año y llevaban ya más de tres meses de residencia en la Argentina.De acuerdo al último parte médico, se encuentra estable en terapia intensiva con fractura de pelvis y un traumatismo de cráneo. “Tiene entre 13 y 14 puntos en la escala de Glasgow [N.d.R: una medida para evaluar el coma y estado de alerta en humanos]y una fractura de pelvis que está contenida con una cincha”, señaló esta mañana Ignacio Previgliano, director del centro de salud, en diálogo con AM 990.Clemence, en tanto, está en observación en el área de emergentología, con evolución favorable y la posibilidad de ser dada de alta pronto. “Está bien, lúcida, pero triste y preocupada por sus amigas”, señaló Previgliano. El diagnóstico también fue ratificado por fuentes oficiales a este medio.Mientras tanto, los padres de Anne, Clemence y Lwana, salieron en las últimas horas en un vuelo de la línea aérea Lufthansa desde Francia y llegaron en el transcurso de la mañana al Aeropuerto de Ezeiza, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. No está previsto, por lo pronto, que los familiares declaren en el expediente.