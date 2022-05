Detenida con 22 tarjetas: investigan de dónde provenía el dinero para préstamos

Sobre el caso

La detención de una mujer de 36 años que se encontraba extrayendo dinero con 22 tarjetas sociales del cajero de un banco en Paraná derivó en el allanamiento a la sede de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner); es que la pareja de la aprehendida es el tesorero de esa entidad sindical.“En el allanamiento a la sede de un gremio de calle Alem se secuestró importante documentación a analizar, teléfonos y una elevada suma de dinero”, confirmó ajefe de la División Delitos Económicos, Javier González.Se recordará que, durante la detención, esta mujer manifestó ser integrante de la agrupación política Evita, pero esa afirmación de la acusada fue descartada de plano por el grupo político. Al respecto, el funcionario policial hizo hincapié en “reunir las pruebas pertinentes para establecer la maniobra por la que esta mujer tenía las tarjetas sociales de diferentes personas, porque ella no era la titular, y cuál era la maniobra con el retiro del dinero”.El comisario confirmó que con el avance de la investigación se buscará determinar si desde la sede sindical otorgaban pseudo-préstamos “porque hubo quienes dijeron que estuvieron en la sede del gremio”. En ese sentido, informó que peritarán “CPU, sistemas informáticos, celulares, carpetas, documentación, listados de personas ajenas al gremio”.La detención de una mujer de 38 años se produjo el sábado cuando se encontraba en un banco de calle 25 de Mayo extrayendo dinero de tarjetas de planes sociales. Tras el allanamiento a su casa, en el barrio Brisas del Oeste, encontraron más dinero, sobre todo, en la camioneta Chevrolet de su pareja. En el interior del rodado encontraron 270.000 pesos en efectivo.Con esta novedad, se decidió ampliar la investigación y se deteterminó que la pareja de la acusada de la estafa es el tesorero de la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner); luego del allanamiento a la entidad ubicada en calle Alem al 500, se encontraron elementos objetivos que hicieron entender que en ese lugar funciona una financiera.El personal de Delitos Económicos, llegó a establecer que se habrían entregado créditos de entre 5.000 a 10.000 pesos, que se devolvían mensualmente, llegando a tener que soportar los beneficiarios de los planes sociales, devolver entre tres y cuatro veces el valor de los solicitado.La investigación deberá determinar si el resto de la comisión directiva de Apuner sabían o no de la existencia de una financiera; establecer si esa actividad crediticia se realizaba bajo las pautas del Banco Central de la República Argentina. En la hipótesis que no fuera así, y se establezca el funcionamiento de una cueva de dinero, conocer cómo se nutría la actividad, y de dónde provenía el dinero.En el principio de la causa, la misma fue caratulada como Estafa, pero por los elementos probatorios que se están incorporando, no se descartaría que se pueda modificar por la de Fraude, y hasta de Malversación de Fondos.