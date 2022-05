Búsqueda de policía retirado: “Estamos desconcertados”, dijo Jefe de Policía

Policiales Sumaron perros a la búsqueda de policía retirado que desapareció en la isla

Rosendo Omar Muñoz, un policía retirado de 58 años, está siendo intensamente buscado desde el pasado viernes por la noche al no poder ser localizado en la zona de islas El Palmar, frente a General Alvear, en el departamento Diamante.En diálogo con el programa, el comisario Maximiliano Villamonte, Jefe de la Departamental Diamante, indicó que hasta el momento la búsqueda ha sido infructuosa y se retoman los operativos.“El viernes a la noche se tomó conocimiento y a primera hora del sábado se inició la búsqueda con todos los recursos con los cuales cuenta la Jefatura. Se trabajó intensamente, con canes, drone, helicóptero, pero lamentablemente no hemos tenido resultados”, expresó.“Las horas han pasado y las expectativas e incertidumbre son cada vez más grandes. La isla tiene 2700 hectáreas, el recorrido que él debía hacer, si bien no es el mejor, es un lugar que conocía, es un hombre baqueano, hacía como 12 años que trabajaba en esa isla, siempre anduvo a caballo y la verdad es que estamos desconcertados”, dijo el Comisario.A las 7.30 de este lunes, se reanudó el operativo de búsqueda “con 40 caballos nuevos, porque los que estaban allá, están agotados. Nuevamente vamos a recorrer los arroyos y lagunas, porque hay mucha vegetación, con 12 embarcaciones, en lugares donde no se puede entrar caminando, son zonas donde él tampoco hubiese pasado, pero vamos a buscar ahí”.Villamonte señaló que en la zona donde se habría perdido Muñoz, “no hay profundidades y eso es lo que nos llama la atención, si bien hay agua, bañados y lagunas, no hay profundidades donde pudo haber caído y desaparecer. Pero han pasado muchas horas y uno piensa cualquier cosa, no descartamos nada”.Finalmente, el Comisario destacó que Muñoz “es una buena persona, solidaria y muy querida por el personal policial y todo el mundo” y dio cuenta que “no hay problemas económicos ni sentimentales”.