Ex reina de la Vendimia y su pareja sufrieron un grave accidente de moto

Ex reina de la Vendimia y su pareja sufrieron un grave accidente

Una ex reina nacional de la Vendimia y su pareja resultaron gravemente heridos tras chocar de atrás en la moto en la que viajaban contra otro vehículo en el departamento mendocino de Luján de Cuyo, cercano a la capital provincial.Se trata de Giuliana Lucoski (28), elegida en 2016 reina nacional de la Vendimia y su pareja Ricardo Luna, médico de profesión, quienes fueron trasladados al hospital Central, de la capital mendocina, tras el siniestro vial.El choque se produjo cerca de las 16.30 del domingo, cuando Lucoski viajaba de acompañante en una moto marca Ducati conducida por Luna en la ruta 40 acceso Sur y Aráoz y, por causas que son motivo de investigación, chocaron de atrás a un VW 1.500.Tras el accidente, tanto su novio como la joven sufrieron traumatismos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado los trasladó al Hospital Central, donde quedaron internados.En tanto, fuentes del nosocomio indicaron que el estado de la ex reina es de mayor gravedad y presenta "politrauma grave por colisión vial".La joven ingresó a quirófano y luego pasará a Terapia Intensiva, agregaron las fuentes consultadas.La Justicia ya está investigando los motivos del siniestro y la causa quedó a cargo del fiscal de Delitos de Tránsito Fernado Giunta, quien ordenó que el conductor de la motocicleta Ducati quede internado con consigna policial en el Hospital Central.Por las primeras pruebas reunidas, el representante del Ministerio Público consideró que la pareja de Lucoski, identificado como el médico cirujano Ricardo Luna, fue el responsable del choque contra un auto porque no mantuvo la distancia apropiada.Tanto Luna como Lucoski quedaron internados en Terapia Intensiva del Hospital Central, aunque las fuentes consultadas indicaron que la joven revestía mayor gravedad.En caso de que Luna se recupere, quedará aprehendido y será imputado -prima facie- por las lesiones que sufrió su novia, explicaron, publica el diario