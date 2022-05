Sumaron perros a la búsqueda de policía retirado que desapareció en la isla

La Policía de Entre Ríos busca a contrarreloj a un policía reatirado, de 58 años, que desde el viernes no puede ser localizado en la zona de islas El Palmar, frente a General Alvear (departamento Diamante).



Este sábado, Bomberos de Crespo se incorporaron al operativo y además sumaron perros especializados para avanzar rápidamente con los rastrillajes de la zona, pero lamentablemente aún no hubo mayores novedades.

Se recodará que tres hombres de Valle María, Aldea Protestante y Costa Grande, notificaron que se encontraban en la tarde del viernes en la isla El Palmar, junto a un grupo de amigos entre ellos, el suboficial mayor retirado Rosendo Omar Muñoz, quien decidió internarse en el monte, montado en un caballo con el fin de buscar a dos personas más.



Estas personas regresaron, pero Muñoz no salió del interior de la isla, y llamó aún más la atención que, un rato después, el caballo que montaba Muñoz fue hallado por su hijo a unos 2000 metros del puesto, sin cabezada .



En la noche del viernes, se anotició en la Policía de Diamante, de la necesidad de localizar a un retirado, que se había internado en la isla, frente a General Alvear. Se avisó además de la Policía a Prefectura, quienes coordinaron los trabajos de búsqueda.



Este sábado, cerca de 30 policías, personal de la división canina con perros adiestrados, montada y el helicóptero diagramaron el rastrillaje; además de vecinos y baqueanos que se sumaron a la búsqueda.



Este domingo, se incorporaron bomberos a la búsqueda y perros especializados, Elonce confirmó que hasta las 15 horas no había novedades sobre Muñoz.