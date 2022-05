Un camión volcó y la cabina del pesado rodado quedó en medio de la calle

El hecho ocurrió en la, aproximadamente a las 3:50.Personal de comisaría 15º, comisionado por la sala 911 a calles Miguel David y Mihura, concurrió y comprobó que en el lugar permanecía un camión con acoplado marca Scania, volcado. El pesado rodado era conducido por un hombre de 55 años, con domicilio en la provincia de Tucumán.El hombre le manifestó al personal policial que, en momentos en que circulaba por calle Miguel David en sentido oeste a este,La cabina del camión quedó obstruyendo media calzada.A raíz del siniestro, el conductor fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Martín, para su atención .TMientras estaba a la espera de las tareas para la remoción del lugar, de su unidad, dialogó cony manifestó que “ya había dormido en la localidad de Colonia Ensayo” y que “no estaba cansado”.Las pericias establecerán las causales del siniestro, teniendo en cuenta seguramente además, la velocidad que llevaba la unidad de gran porte, ya que quedó tendido “a varios metros” del cruce de calle que refirió el conductor.

Hay un cartel que indica que la máxima es de 40 km/h

Los vecinos de la zona de calles Miguel David y Mihura asistieron al chofer del camión.“Escuchamos el ruido y salimos. El badén no es peligroso,”, indicó uno de los habitantes del lugar.En este caso, el chofer desconocía las particularidades de esa zona de Paraná, ya que es de Tucumán. “. Había neblina, no vio bien y cruzó el badén, ocurriendo esto. Son segundos, no podés reaccionar”, agregó el vecino.Tras producirse el accidente, “trajimos una escalera, para que pueda bajarse, pero enseguida llegaron los bomberos y lo ayudaron a salir de la cabina del camión”, dijo.Acotó que yay puedan sacarlo de la calle.