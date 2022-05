Ulises Truffe permanece prófugo: la familia de Maka Taborda exigirá su detención

Sobre el caso

La condena

Ulises Truffe, condenado a más de cuatro años de prisión efectiva por la muerte del jugador de Peñarol, Silvestre "Maka" Taborda, en febrero de este año fue notificado respecto de que la sentencia había quedado firme y, por lo tanto, debía comenzar a cumplir con la pena impuesta en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. La jueza de Garantías de Paraná, Dra. Noemí Berros, y la vocal de Juicio y Apelaciones Nº1 de Paraná, Dra. Carolina Castagno, solicitó a las fuerzas policiales que intensifiquen su búsqueda, pudo confirmar Elonce de fuentes tribunalicias. "Truffe está prófugo, porque supuestamente no podía salir de la provincia y se fugó; se fue a Mar del Plata", apuntó a Elonce un tío de Maka, Juan Carlos Molina. "Vamos a pedir que lo traigan para que empiece a cumplir con la pena", aseguró el hombre. Silvestre "Maka" Taborda murió a los 29 años tras ser atropellado por un auto en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 2018 sobre avenida Almafuerte y Deán J. Álvarez de Paraná. Por el gravísimo hecho fue acusado Ulises Truffe, que en el momento del choque tenía 22 años, el cual también ocasionó graves heridas a Karen Acevedo, de 20 años, quien resultó con una quebradura en una de sus piernas, y a Guillermo Martínez. El Chevrolet Celta que conducía colisionó a los peatones, tras lo cual el conductor del automóvil perdió el control del rodado, impactando a dos automóviles que estaban estacionados sobre Avenida Almafuerte a 45 grados: Un Ford Galaxy de color gris y un Ford Galaxy color negro. La muerte de jugador de Club Atlético Peñarol generó una gran conmoción en la comunidad. Hubo movilizaciones en pedido de Justicia, minutos de silencio en las canchas de fútbol previo a los encuentros deportivos y un sinnúmero de muestras de dolor por tan repentina partida. Ulises Truffe fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión de prisión, además de ocho años de inhabilitación para conducir, por la muerte del jugador de Peñarol, Silvestre Roberto Carlos Maka Taborda; y por las heridas que sufrieron Guillermo Martínez y Karen Acevedo. Fue hallado culpable por el delito de Homicidio imprudente calificado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor y lesiones graves imprudentes. Se dispuso que la privación de la libertad del condenado se efectivice una vez que quede firme la sentencia y en tanto, se mantenga las condiciones de excarcelación oportunamente concedidas, supo informar Elonce. "Yo quería hablar para pedir disculpas. No fue mi intención, me dormí", había asegurado Truffe a Códigos, el programa que se emite por Elonce. Y en ese sentido, recalcó: "Entiendo a la familia, porque era una persona querida". "No soy un asesino, nunca tuve una causa por nada, fue mi primera vez en todo y todo esto me cambió la vida", subrayó, al asegurar que conduce desde muy joven y que "nunca tuve un accidente".