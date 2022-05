"Jamás dijo que estaba quemada, ni lloraba", dijo padre del acusado

Sobre el violento ataque a Priscila

La palabra del padre del acusado

Román Aguilar, acusado de intentar matar y quemar con aceite hirviendo a su ex pareja, Priscila Metz, el pasado 18 de abril, estará alojado en la Unidad Penal de Paraná por el plazo de 30 días.Según se indicó, al acusado se le otorgó 30 días de prisión preventiva y será alojado en la Unidad Penal Nº 1 de la capital entrerriana. Así lo dispuso la jueza de Garantías Elisa Zilli.En tanto, el próximo 3 de junio, se realizará una nueva audiencia y Aguilar será sometido a pericias psicológicas.El pedido de la prisión preventiva fue realizado por el Fiscal Pablo Zoff y luego por el querellante, Marcos Rodríguez Allende. En tanto los defensores, se opusieron al pedido, publicóPriscila Metz fue atacada por su ex pareja, Román Aguilar, quien le arrojó aceite hirviendo en el rostro, le rompió el celular con una maza y le quebró sus anteojos. La víctima había ido hasta la casa de Aguilar, con quien tienen un hijo en común de 5 años, para recibir el dinero de la cuota alimentaria y fue ahí cuando el sujeto la agredió e intentó matarla.Según informaron desde la comisaría de Viale, Metz era víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y no era la primera vez que sufría agresiones.Ceferino Aguilar, dijo aque “él me dijo que su señora, Priscila, había subido una foto con un varón abrazándola, bailando. En un momento de la noche ella le pide plata. Él tenía su platita guardada. Eso a él lo puso tan mal y nervioso”.“Se quedó levantado, comió y luego se acostó a dormir.Yo siempre tengo de todo en la heladera y justo ese día no tenía nada, por eso él le estaba cocinando huevos fritos a las 9 de la mañana. Le pregunté a Román si se iba a trabajar y me dijo que no sabía.”, dijo.Asimismo, comentó que “No había un rencor dañino, para nada. Nosotros por nuestros nietos no queríamos que las cosas anduvieran mal”.“En un momento de la mañana escuché lío y me vine al living a ver qué pasaba.”, remarcó.Aseguró que “”.Habló con su hijo, Román, y señaló que “Eso fue una fábula”.Ella era muy violenta, no se sabía dominar. Lo mejor era hacerse tratar los dos. Ella dice que mi hijo la perseguía y no la dejaba en paz. Eso es mentira.Hay videos y todo. A eso se ve que no lo sabe la justicia, por eso me dolió tanto que mi hijo esté en la Unidad Penal”, finalizó.