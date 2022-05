Un muerto y cuatro heridos al despistar y volcar una camioneta sobre la ruta

Un hombre falleció hoy en un siniestro vial ocurrido en la localidad de Carpintería, 220 kilómetros al noreste de San Luis, al perder el control una camioneta con cinco ocupantes en la ruta provincial 28, informó a Télam la policía provincial.Si bien la Policía provincial no informó la identidad de la persona fallecida, familiares de la víctima informaron que se trata de Mario Sosa, oriundo de la localidad de Santa Rosa del Conlara.Los cuatro sobrevivientes, todos hombres, fueron trasladados al hospital de Merlo, donde los atendieron de contusiones múltiples y sus estados no revisten gravedad.La negativa de las autoridades a brindar la información se debe, inicialmente, a que las cinco personas que viajaban en la camioneta trabajan en organismos que dependen del Gobierno provincial, y se presume que algunas de ellas lo hacían en la caja del rodado, sin las medidas de seguridad requeridas.Familiares del fallecido y de los heridos dijeron a Télam que también se desconoce si la camioneta al servicio del Gobierno provincial tiene la documentación y seguros en orden.Además, se debe determinar si era legal que el rodado remolcara un carro cargado con tablones y caballetes, como lo hacía en el momento del siniestro, agregaron.La camioneta se accidentó esta tarde, por causas que se desconocen, cuando perdió la estabilidad, se dio vuelta y cayó sobre la banquina. Al llegar al lugar los efectivos policiales y el personal sanitario, el hombre ya había fallecido.Los familiares de Sosa declararon no saber si la víctima iba manejando o en qué lugar estaba de la camioneta o del carro que tiraba el vehículo.El jefe del Operativo Policial es el comisario Mario Argüello, de la comisaría de Carpintería.