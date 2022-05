Chocó, estuvo internado y tras el alta, volvió a accidentarse en el mismo lugar

Este jueves por la mañana, se produjo un siniestro vial entre un automóvil y un camión en ruta nacional 33, mano al oeste. El ocupante del vehículo, oriundo de la localidad de Chabás, regresaba de haber pasado la noche en un sanatorio de Casilda porque la noche anterior había sufrido un accidente justo en el mismo lugar donde chocó esta mañana.



"Frenamos porque queríamos buscar una llave que perdimos anoche en la ruta y nos pasó esto", dijo uno de los protagonistas del siniestro a Radio Casilda.



Según relató el hombre, buscaron frenar la marcha en la banquina, pero el camión no vio que ellos estaban con las balizas puestas y los embistió. La velocidad del camión no era alta por lo que el impacto no fue grave.



Afortunadamente, ninguna persona resultó herida. El sistema de emergencia se hizo presente de todos modos para realizar las observaciones correspondientes.



El tránsito fue desviado producto de este siniestro, pero a los pocos minutos se normalizó.



Fuente: Radio Casilda