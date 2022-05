Para la fiscal no hay dudas que la muerte de Ferreyra fue una autodeterminación

“En principio no hay dudas, pero faltan realizar algunas pericias toxicológicas. La autopsia al momento del hecho, no tenemos dudas de la autodeterminación”, señaló la fiscal Martina Cedrés, que tiene a su cargo la causa por la muerte de Alfredo Ferreyra.En cuanto a la seguridad de las celdas, indicó que “hay cámaras en todos los ingresos de los pabellones, pero no hay cámaras dentro de la celda porque no se puede atentar contra la intimidad de los detenidos. Esa mañana se ingresó al pabellón cuatro veces, pero si la persona toma esta decisión lo va a hacer”.Por otro lado, la fiscal relató que no hubo ninguna señal previa que anticipara la decisión de Ferreyra. “Lo había visto el médico policial y forense para ver su estado de salud y ver si estaban orientados en tiempo y espacio. Y no daba indicios del desenlace”.Sobre si la determinación del hombre afectaría a la causa, Cedrés apuntó: “nosotros tenemos la carga de las pruebas, toda la carga probatoria queda en manos del ministerio público fiscal. Y demás pericias que se dan durante las semanas. La mayoría de la recolección de evidencia se hizo en las primeras horas y va a ser lo que va a arrojar la participación de uno u otro”. (Radio Máxima)