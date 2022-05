Harán marcha pidiendo justicia: “No más víctimas como Tahiel”

Este viernes, los familiares de Tahiel Moussou se convocarán para marchar en pedido de justicia por el homicidio en un contexto de violencia intrafamiliar del nene de casi tres años, ocurrido este lunes en Gualeguaychú.Valeria, prima de Tahiel, indicó a R2820 que la marcha será este viernes a las 10. "Nos vamos a concentrar en la Plaza Ramírez con una vela blanca. Marchamos pidiendo justicia para Tahiel"."Los nenes y las nenas no se tocan. Cuántos chicos están sufriendo violencia infantil en nuestra ciudad y el COPNAF no hace nada", reclamaron desde el entorno del niño.Agregan en la convocatoria que "Gualeguaychú es un pueblo unido y, entre todos, podemos decirle basta a tanto sufrimiento. No más víctimas como Tahiel", lo que será el lema de la marcha popular.