Video: Chocaron una moto y una bicicleta en esquina de Paraná

Dos accidentes en esquinas de Paraná culminaron con importantes daños materiales durante la mañana de este miércoles; uno corrió en la intersección de calles Salta y Rosario del Tala donde, tras el impacto entre dos autos, uno de los vehículos terminó sobre la vereda y por poco no finaliza incrustado sobre un local comercial. El otro choque aconteció en Gualeguaychú y Cura Álvarez donde colisionaron una moto y una bicicleta y como consecuencia del mismo, el ciclista fue hospitalizado con lesiones leves.En relación al choque que ocurrió en calles Salta y Rosario del Tala, los autos involucrados fueron un Volkswagen Gol y un Citroën C3. Como consecuencia del violento impacto se registraron importantes daños materiales y afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.Testigos ocasionales del hecho dieron cuenta de la peligrosidad de esa intersección y apuntaron que el causal principal es no respetar "la prioridad de paso, que la tienen quienes vienen por Rosario del Tala".En tanto, en la esquina de Gualeguaychú y Cura Álvarez, colisionaron una moto al mando de un hombre de 49 años, y un ciclista de 84 años; ambos de Paraná. Fuentes policiales confirmaron a Elonce que se dirigían por calle Gualeguaychú hacia el cardinal Oeste, y fue la moto la que colisiona al ciclista.