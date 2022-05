Iba en cuatriciclo, casi atropella a policías, intentó fugarse y terminó preso

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El conductor de un cuatriciclo fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, después de protagonizar una persecución e incidentes en la vía pública.



La detención, se produjo en la mañana de este martes, sobre calle Hamad Hamdan, a pocos metros de la intersección con calle Carlos Gardel-, en la localidad de Crespo; lo cual fue el corolario de una situación que comenzó en la zona céntrica.



Al respecto, el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Maximiliano Alva, precisó a FM Estación Plus Crespo que "en horas tempranas se había implementado un operativo de control vehicular en Avenida Humberto Seri e Yrigoyen, circunstancias en que se detuvo la marcha de un cuatriciclo Corven 250 cc. Al serle requerida la documentación al conductor, adujo no tener ninguna de las exigencias que establece la ley y aclaró que tampoco iba a tramitar las licencias habilitantes y afines, por creerlo innecesario. Sin mediar más palabras, inmediatamente dio marcha al rodado y al acelerar embistió al suboficial que se encontraba realizando el control y pisó con una de las ruedas al oficial actuante".



"A raíz de ello, se trató de darle alcance al conductor en fuga, utilizándose balizas y sirenas, logrando interceptar al mismo en Hamad Hamdan", indicó el jefe policial.



Allí personal policial procedió a la detención de un hombre de 51 años de edad, radicado en Crespo. Tras la aprehensión, Alva hizo saber que "por disposición de la Fiscalía en Turno, a cargo del Dr. Francisco Ramírez Montrull, el detenido fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, previa revisación del galeno de la repartición, que confirmó su buen estado de salud".



La situación no deja de ser un llamado a la reflexión social respecto del comportamiento de los conductores. "Este tipo de reacciones son un riesgo al que se expone el personal, que nos gustaría que nunca ocurra, pero en varias ocasiones nos encontramos con insultos y agresiones, aunque en este caso fue superado ese nivel. No obstante, se continuarán realizando operativos de control, en términos de prevención y para una mejor concientización vial", afirmó Alva.



Asimismo, habiendo colaborado personal de Tránsito Municipal a instancias de la intervención practicada en Hamad Hamdan y Carlos Gardel, los inspectores procedieron a la retención preventiva del cuatriciclo, siendo finalmente remolcado hasta el depósito municipal, quedando a disposición del Juzgado de Faltas.