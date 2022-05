“Agua no se le niega a nadie, esa es una debilidad”, aseguró víctima de asalto

Policiales Robaron camioneta a proveedor y no se percataron que tenía fuerte suma de dinero

cuando éste se dio vuelta para atenderlos, lo redujeron y le extrajeron el dinero que guardaba: 20.000 pesos, que eran de su jubilación., fundamentó aRaúl Garbenza, de 72 años. El hombre que fue víctima del asalto contó que los ladrones fueron “a pedir agua caliente y para echarle al auto”. “Cuando yo les alcancé la botella, me manotearon del brazo, me cazaron del cogote y ya no pude hacer nada. Me llevaron adentro y”, repasó el damnificado.El hecho ocurrió alrededor de las 20 de este lunes en una chanchería ubicada sobre Ruta Nacional 12, entre la estación de servicios YPF ubicada en el ingreso a Paraná y la localidad de Sauce Pintos.“Me dijeron que me porte bien, que no me iban a hacer nada”, comentó el jubilado y dueño de una chanchería. En el rostro de Garbenza podía verse una lastimadura, aun sangrante, sobre la nariz. "Cuando me tiraron para adelante, me golpearon contra el pilar”, contó.En la oportunidad, Garbenza estimó que los asaltantes hicieron un trabajo previo de inteligencia, antes de perpetrar el atraco. “En la noche anterior, uno dijo que estaba con el auto descompuesto y me pidió agua para el auto; después me devolvió el bidón porque dijo que le había sobrado y se fue”, recordó al apuntar que los atracadores,Al mostrarse “alterado” por el asalto, reconoció sus intenciones de abandonar la chanchería, pero siempre hay alguien que lo entusiasma a seguir. De hecho, hoy volvió a trabajar, como todos los días, “porque a los animales hay que darles de comer”., remarcó.“Cuando los malvivientes iban de salida, al establecimiento llegaba, al que también le exigieron que les entregue el dinero y la camioneta; este hombre les dijo que la camioneta estaba en marcha, que se la llevaran”, explicó ael jefe de comisaría decimoquinta, Gerardo Díaz.Tras la intervención policial, el utilitario -una Citroën Jumpy- fue hallada abandonada en calle Hernandarias al final por efectivos del 911. Si bien desde la Policía no precisaron una cifra, otras fuentes indicaron a este medio queFuentes policiales sí confirmaron aqueya que el mismo se encontraba en una bolsa de nylon. De acuerdo a lo que adujo el proveedor, esa suma estaba destinada al pago de sueldos a sus empleados.