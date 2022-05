Le dejaron en el patio de su casa una bicicleta robada

En la mañana del lunes, un vecino de la ciudad de Concepción del Uruguay vivió un insólito momento cuando salió al patio de su casa, ubicada en calle Magaldi de barrio Zapata y encontró algo que no le pertenecía.



De inmediato, se comunicó con la policía y llegaron hasta su domicilio, efectivos de la Comisaria Tercera.



Una vez en el lugar, y con gran sorpresa, el hombre manifestó haber hallado en el patio de su casa una bicicleta tipo playera rodado 26 que no era de su propiedad.



Ante ello, se procedió al secuestro del rodado a los fines de establecer su propiedad y procedencia.



Otra intervención similar se dio en un local comercial ubicado en Bulevar Díaz Vélez, entre Irigoyen e Ituzaingó, donde los propietarios, dieron cuenta que frente al lugar se hallaba una moto estacionada desde horas de la madrugada.



Al observar el motovehículo Appia 110 c.c., se nota que la misma presentaba el tambor encendido forzado, no pudiéndose dar con el dueño, por lo cual se procedió a su secuestro a los fines de establecer su propiedad y procedencia.



En ambos casos lo acontecido fue informado a la fiscalía en turno a cargo de la Dra. Denise Caraballo, disponiendo se realicen las actuaciones correspondientes.