Joven denunciado por supuesto intento de rapto de dos niñas dio su versión

Policiales Denuncian abusos a niñas y un intento de secuestro en calles de Paraná

“Son cosas que uno cree que no le van a pasar nunca en la vida, y pasan”, dice el joven colombiano que llegó hace casi tres años a Paraná y luego recibió a su hijo pequeño. La semana pasada se vio involucrado en una denuncia de un presunto intento de rapto de dos niñas en la zona oeste de la ciudad. La Policía allanó su casa y luego se difundió la noticia con su foto y la de su auto. El sábado atentaron contra su vehículo. Él asegura que se habría tratado de un malentendido.“Es una denuncia grave y eso ha destrozado totalmente mi vida”, aseguró el joven, que contó su versión.La noticia difundida por diarioen base a la denuncia de la señora del barrio Anacleto Medina sostenía que “dos hombres en un auto intentaron secuestrar y llevarse por la fuerza a dos hermanas de corta edad”.“La denuncia de la señora dice que las niñas están sentadas y la noticia dice que las corretearon. Fue así: yo fui a dejar en su casa al chico que es empleado de la empresa, que vive a la vueltica de donde vive la señora, que preguntó por otro chico. Fue a preguntarle si tenía un reel de pesca. No estaba y le preguntó a las nenas, pero no me comentó nada de que las nenas salen a correr, simplemente se subió y dijo ‘no está’, y lo dejé a la vueltica. Yo lo esperé afuera, salió, en ningún momento huí ni nada, en ningún momento me percaté que pasó algo así”, contó.“La señora hace una denuncia, la verdad tienen que corroborar los sucesos, sabiendo que el auto estaba a la vuelta, no sé con qué intención hizo esa denuncia”, lamentó. Y agregó: “También entiendo a la señora porque actúa como cualquier padre, porque yo haría lo mismo, pero tendría que verificar que el chico que vive ahí es el vecino de como a cinco casas”.Como si esto fuera poco, el sábado amaneció con un estruendo y al salir a la calle observó que habían atentado contra su auto: le rompieron la luneta trasera de un piedrazo.“Eso ha traído secuelas, dijo, y agregó: “Son cosas que uno no cree que le van a pasar nunca en la vida, y pasan. Pero lo del auto me partió en dos porque no sabía cómo explicarle a mi hijo”.Respecto al procedimiento policial, aseguró: “Ellos fueron muy amables, ni siquiera me retienen el auto, me dicen que no tiene credibilidad (la denuncia) pero igual tienen que hacer su trabajo. Cuando llegan me fotografían el auto. Cuando llego yo, no me ponen esposas en ningún momento”.“A la gente con la que yo trabajo, no necesité contarle la historia para que creyeran en mí, porque me conocen, saben la clase de persona que soy y cómo me esmero para criar a mi hijo”, aseguró a diario