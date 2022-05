Nene muerto en Gualeguaychú: la madre “no dio una explicación racional”

El estado en el que llegó el pequeño al Hospital Centenario

Policiales Detuvieron a la madre y al padrastro del niño muerto en Gualeguaychú

La justicia de Gualeguaychú investiga la muerte de un niño de 2 años y 11 meses, el cual fue llevado a la guardia del hospital Centenario sin signos vitales y con evidentes signos de mal trato.El caso está en manos del fiscal Mauricio Guerrero, quien ordenó la detención de la madre del menor y de su pareja. “La versión que da la mamá no se condice con lo que se ve en el cuerpo, no dio una explicación racional del estado del menor”, aseveró y adelantó que la mujer será imputada.Tras ello, indicó que “empecé a investigar con quien vivía y se trata de una pareja ensamblada, la señora tiene 3 hijos y el señor 4. Por cuestiones de investigación se pidió la detención de ambos”.Además, el fiscal confirmó que “intervino el Copnaf para ver el estado de salud de los menores y se los está examinando”.Asimismo, con respecto al papá biológico del chiquito fallecido, aseguró que “nadie lo ubica ni viviendo ni viniendo acá (en referencia a la vivienda allanada)”.En ese marco, Guerrero afirmó queA su vez, explicó que “todavía no tenemos la autopsia y no hemos tomado declaraciones, estamos en plena investigación, recabando pruebas y evidencias”.Finalmente, con respecto al procedimiento en la vivienda del barrio La Cuchilla, dijo que “lo que se buscó fueron signos de violencia, como por ejemplo muebles corridos, manchas de sangre o restos de pelo. Eso lo está trabajando minuciosamente Criminalística, porque hay algunas cuestiones de la casa que no se corresponden, y si esto viene de hace tiempo hay cuestiones que analizar. También vamos a hablar con los vecinos y pedimos que si alguno fue testigo de algún hecho de violencia se acerque a declarar”.Por otra parte, Guerrero dio algunos detalles de cómo estaba el pequeño, de nombre Tahiel, al momento de ser llevado al Hospital Centenario por su madre."Lo vio el médico policial y el médico forense al cuerpito, y yo también lo vi, pero a criterio de ellos que son los especialistas tiene signos evidentes de maltrato", reveló.Además, confirmó que este martes se le realizará la autopsia y que los forenses determinarán fehacientemente el tipo de lesiones que tenía y desde cuándo datan, pero adelantó que el cuerpo “tenía signos de violencia". Al precisar detalles de tales signos, describió que tenía "hematomas y moretones”. (Fuente: El Día)