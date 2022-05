Policía de la Brigada Abigeato fue condenado por tres delitos

El pasado lunes 25 de abril, se realizó la lectura de sentencia en el marco del juicio abreviado contra Maximiliano Ramón Rodríguez, uno de los agentes Brigada de Abigeato de la policía de Entre Ríos que fueron detenidos en el mes de agosto del 2021 tras once allanamientos en la ciudad de Concordia.



El Juez de Garantías, Darío Mautone, condenó a Rodríguez a tres años de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de seis años, por el delito de robo simple agravado por la condición de policía, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.



La pena que recayó sobre el ahora ex agente de la policía de Entre Ríos fue acordada por la representante del Ministerio Público Fiscal, Daniela Montangie y el abogado defensor del imputado, Rafael Briceño, a través de un juicio abreviado.



En lo que refiere a Jonathan Luciano Conrrado y Raúl Osvaldo Escobar, los demás agentes que habían sido detenidos en agosto del 2021, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se encuentran trabajando para poder remitir la causa a juicio.



El hecho

El pasado martes 31 de agosto se realizaron once allanamientos y hubo tres detenciones en el marco de una causa donde se investigaba el accionar de agentes de la Policía de Entre Ríos, en los delitos de robo agravado por la condición de integrantes de la fuerza policial, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público. La causa legajo Nº 2501/21 está caratulada “Rodriguez, Maximiliano Ramón; Conrado, Jonhatan Luciano; Escobar, Raúl Osvaldo s/ Robo agravado, cohecho y otros”.



Se hizo saber que los procedimientos realizados dieron resultado positivo, tras una tarea conjunta y mancomunada de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos y Prefectura, bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal.



La investigación se inició en marzo del 2021 en virtud de las denuncias de funcionarios policiales de la Brigada Abigeato de Concordia, quienes advirtieron la comisión de delitos por parte de funcionarios de dicha repartición policial.



La Unidad Fiscal dio intervención a la División Investigaciones de Prefectura Naval Argentina Delegación Concordia y a la División Criminalística de la Jefatura Departamental de la misma ciudad. Durante la pesquisa se realizaron tareas investigativas, que junto a las intervenciones telefónicas permitieron incorporar evidencia de interés para la causa.



Los allanamientos concretados en la fecha fueron ejecutados por orden del juez de Garantías, Darío Mautone y se secuestraron teléfonos celulares, armas y documentación. En relación a la tramitación de la causa, en los próximos días se recibirán declaraciones testimoniales, se realizarán pericias sobre equipos tecnológicos secuestrados, se evaluará la posibilidad de solicitar prisión preventiva y otras medidas probatorias. (Diario Río Uruguay)