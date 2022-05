Lo balearon y no declaró: “es una persona conocida en el ambiente policial”

En la madrugada del sábado, efectivos de la Comisaría 16 de la capital entrerriana recibieron un llamado telefónico que daba cuenta sobre detonaciones de arma de fuego en una intersección de barrio Paraná XVI. Un móvil se dirigió al lugar, pero en ese momento no se constataron elementos ni personas que dieran alguna pauta de lo sucedido.Aproximadamente una hora más tarde, en otra intersección del barrio, más precisamente en Ñandubay y Clarck, el 911 alertó sobre una persona que estaba herida de arma de fuego.Nuevamente se dirigió al lugar una patrulla policial y “el móvil encuentra a una persona recostada sobre la vereda, y a simple vista se apreciaba que tenía dos orificios en la pierna derecha, por lo que se lo traslada en ambulancia al hospital San Martín. Las lesiones no eran de gravedad, estuvo en observación y fue dado de alta”, indicó a, la Comisario Principal Nora Pérez, Jefa de la Comisaría 16.En el nosocomio se constató que además el sujeto tenía un disparo a la altura de la cadera.Pérez señaló que el heridoEn el sector donde fue hallado, “, más allá de que algunos si se animan y llaman en forma anónima a la Comisaría”, expresó. E hizo hincapié en la importancia que la gente se comunique y aporte datos, aunque sea en forma anónima, para cualquier hecho que ocurra. En este sentido, señaló que en otros casos, se han aportado videos que han permitido allanamientos con resultados favorables.La Comisario indicó que personal de Criminalística realizó tareas en los dos sectores de barrio Paraná XVI, pero no lograron hallar indicios. La investigación se torna complicada ante el hermetismo del sujeto herido que no quiere aportar ningún tipo de dato sobre lo sucedido. “No es su voluntad que se investigue”, apuntó.Sobre esta persona, Pérez dio cuenta que