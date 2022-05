Acusado de violencia de género donará leche y fideos para no ir preso

El Juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase homologó el acuerdo al que llegaron la fiscalía y la defensa de que se aplique la figura de suspensión de juicio a prueba en un caso de violencia familiar que ocurrió en la ciudad de Rawson.



El imputado y su ex esposa tiene un hijo en común, por lo cual la propuesta de la defensa en función de llegar a una pacificación del conflicto, llevó que se aplique la citada suspensión de juicio a prueba mediante la donación por parte del sujeto de leche y fideos.



Además el hombre deberá someterse al programa de violencia de género que, a través de la municipalidad de Rawson, lleva adelante el licenciado Daniel Schulman del Ministerio Público Fiscal y, en caso de no tener la posibilidad de acceder al mismo, se ofreció desde la defensa la necesidad de que se aplique algún otro tipo de especialidad terapéutica.



El hecho en el que está acusado el individuo es por amenazas con el uso de arma blanca agravado por darse en el contexto de violencia de género, además del delito de daños, pero, según se indicó, su ex esposa lo habría perdonado tras el ataque.