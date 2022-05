Tragedia: niño murió asfixiado por carga de cereales cuando ayudaba a su papá

La tragedia enlutó este domingo a Trevelin, una localidad de casi 8 mil habitantes en el noroeste de la provincia de Chubut: un nene de 11 años perdió la vida ahogado por un cargamento de cereales.El niño estaba ayudando a su padre con la descarga de la mercadería en un campo ubicado en la ruta 71, en cercanías del Lago Futalaufquen y a tres kilómetros del ingreso al Parque Nacional Los Alerces. De pronto, según las primeras informaciones, quedó sepultado bajo la carga de maíz.Desesperado, su padre lo rescató y, junto a su jefe, lo trasladó al Hospital de Trevelin, a unos 10 kilómetros del campo. El chico llegó a las 19.15 a la puerta del centro médico, pero ya estaba sin vida debido a una asfixia. Si bien los médicos le practicaron maniobras de reanimación, los trabajos no fueron exitosos."El nene se subió al carro, el padre no se percató de ello y fue tragado por el cereal que se descargaba", indicó Reinaldo González, jefe de la comisaría de la localidad chubutense. En diálogo con el portal EZQnotas, explicó que el material hizo un efecto "embudo".Aunque el comisario dijo que "no habría presencia de delito", se investigan los detalles del accidente ocurrido en un campo donde el padre cumple tareas como empleado.Los medios locales identificaron como Lucas Martín López al niño fallecido de forma trágica.Después de la difusión de la noticia sobre su muerte, cientos de vecinos manifestaron su dolor en las redes sociales y le transmitieron su pesar a la familia del nene."Dolor en mi pecho, jugamos toda la tarde con mis hijos, también tengo un varón de 11. Se me caen las lágrimas QEPD bebé", escribió Soledad Contreras. "Mis condolencias a la familia y a la comunidad educativa de la Escuela N° 25", señaló Gabriela Maldonado."DIOS les dé consuelo a los padres en este momento de tanto dolor en su alma ...no hay palabras de consuelo, muy triste esto, vuela alto lukita, brille la luz que no tiene fin. Mis condolencia a la flia", manifestó otra vecin