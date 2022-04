Prisión preventiva por 60 días para el adolescente que golpeó al playero

que se entregó ayer luego de permanecer prófugo desde noviembre del año pasadodel barrio de Monserrat, informaron este sábado fuentes judiciales.La medida ordenada por la jueza de Menores porteña Carla Cavalliere recayó sobreocurrida el 19 de noviembre último en un estacionamiento situado en la calle Moreno al 800.Voceros judiciales informaron aqueayer por la tarde ante el fiscal a cargo de la causa, Mauro Tereszco, quien posteriormente solicitó la prisión preventiva delFinalizada la audiencia de ayer, donde se formalizó el pedido del fiscal Tereszco, la jueza Cavalliere, el máximo legal permitido en el caso de menores de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.De acuerdo a lo informado, en la audiencia donde se trató la prisión preventiva C. M. A. prestó declaración ante la magistrada y fue asistido por la Defensa Pública Oficial, especializada en la materia penal juvenil.El adolescente de 17 años será alojado en un centro socio-educativo de régimen cerrado determinado por el organismo técnico correspondiente del Consejo de Derechos del Niño, y quedará a disposición del Juzgado de Menores interviniente.C. M. A. se presentó ayer a las 0.15 de manera espontánea en la División Enlace Institutos Alojamiento de Menores, situada en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 2048, en el barrio de Balvanera., el 11 de mayo próximo.Fuentes judiciales confirmaron aque el adolescente, contradiciendo las versiones de su padre, quien había dicho días atrás a esta agencia que se hallaba oculto en Uruguay.Esta versión fue desestimada por los investigadores, quienes aclararon que esas declaraciones tuvieron el objetivo de "despistar"."Ya estaba totalmente cercado porque teníamos las celdas y las escuchas telefónicas. Estábamos esperando una orden judicial para hacer nuevos allanamientos y poder proceder con la detención. Entonces decidieron presentarse porque se vieron totalmente acorralados", indicó auna fuente judicial con acceso a la causa.Ante esta situación, una de las hijas del playero López, manifestó aque la detención de C.M.A. fue una "sorpresa" y que "es una muy buena noticia para la familia"."Nos enteramos a primera hora. Esto es algo que me pone contenta. Pero bueno, aliviada al 100 por ciento voy a estar cuando mi papa esté recuperado y teniendo la vida que tenía antes", dijo Agostina López (23).Mientras tanto, Arturo López continúa en rehabilitación e internado y, según contó Agostina, "no va a volver a ser nunca el que fue"."Continúa con la rehabilitación física y cognitiva" en el Hospital Fitz Roy, ubicado en el barrio de Palermo, pero que se desconoce "cuánto va a llevar su recuperación o si le quedará alguna secuela física permanente", relató la joven, que dijo que todavía no le comunicaron a Arturo que su agresor fue detenido."Por el momento no es necesario comunicárselo. No sabemos si va a poder comprender la situación del todo", añadió Agostina.El hecho ocurrió el viernes 19 de noviembre del 2021, cerca de las 17, en el garaje de la calle Moreno al 800, cuando López fue increpado por un adolescente que, según testigos, le reclamaba por un rayón que tenía su vehículo.En las imágenes de la cámara de seguridad que se difundieron se observa cómo el agresor, acompañado por otros dos jóvenes y su madre, golpea a López en el lado izquierdo de la cara, por lo que el hombre cae e impacta fuertemente contra el suelo, tras lo cual queda inconsciente en el lugar.