La nena, hija del presunto triple homicida no fue cremada: exhumarán su cadáver

", dijo ala fiscal María Belén Baños, quien continúa la investigación sobre Pablo Damián Grottini (42) como presunto autor del crimen de su familia.La representante del Ministerio Público afirmó que"Respecto del hermano, sus restos sí fueron incinerados y no necesitó autorización alguna porque no hubo ninguna investigación, dijo Baños.De esta manera,En tanto, Grottini continuará detenido en la comisaría de Ramallo mientras que los investigadores continuarán tomando declaraciones testimoniales al personal médico que intervino en las atenciones de las víctimas y seguirán con el estudio de dispositivos electrónicos.La fiscal Baños, además, aguarda el resultado de los análisis complementarios a la autopsia Teresita Di Martino (61) que serán clave para confirmar, tal como sospecha, si el imputado le inyectó aire u alguna droga por el suero para provocarle un paro cardíaco.Fuentes judiciales informaron aque la representante del Ministerio Público tiene 15 días prorrogables por otros 15 para decidir si pide la prisión preventiva deLa fiscal también ordenará realizarle las pericias psiquiátricas y psicológicas con el objetivo de establecer si Grottini comprende la criminalidad de sus actos y, por ende, si es imputable."Lo voy a decretar a la brevedad pero me resulta de interés incorporar determinados elementos que los peritos deben tener en cuenta", precisó.Mientras tanto,Por otra parte, los médicos forenses que practicaron la autopsia extrajeron muestras de sangre y orina que servirán para los estudios toxicológicos mediante los cuales se buscará determinar si a Di Martini le suministraron antes o durante su internación alguna droga que haya podido provocarle el paro cardiorrespiratorio que causó su muerte.Con estos análisis se podrá establecer si en su organismo había Diazepan, que es la droga sedante que había en las ampollas encontradas en el box 3 de la guardia del Hospital San Felipe, de San Nicolás, donde la víctima estuvo a solas con su hija, que los médicos declararon no haberle suministrado a la paciente y que pudo haber sido inyectada por alguna de las dos vías de suero pinchadas detectadas por los profesionales del centro médico.En estos estudios los patólogos podrían detectar si la falla cardíaca estuvo motivada por aire inyectado desde la vía del suero a las venas, como también sospecha la fiscal que pudo haber pasado, a partir de las averiguaciones en Internet que el imputado hizo en sus dispositivos electrónicos sobre cómo provocar una muerte."La búsqueda versa sobre cómo dar muerte a una persona a partir de la introducción de algo en las venas. 'Qué pasa si inyecto aire en las venas', 'qué medicamento se puede tomar para causar la muerte', 'cuánto después de introducir aire se produce el infarto' y búsquedas similares", dijo, al respecto, la fiscal.Baños aclaró que esas búsquedas no fueron "en su teléfono puntualmente donde se hallaron, sino en todos los dispositivos que estaban vinculados a su cuenta de Gmail que fue intervenida por orden judicial".Además, envió a examinar un líquido que había en un vaso que estaba dentro de la heladera de la vivienda del acusado."Frente a este cuadro, que hace presumir que le pudo haber suministrado alguna droga antes de manera de generar el ingreso a la guardia, la mandamos a analizar", precisó la fiscal.La mujer llegó descompuesta al hospital San Felipe de San Nicolás, trasladada por su hijo, quien trabaja como empleado de una empresa de servicios funerarios.En ese momento, Di Martino refirió sentirse mareada y angustiada por la muerte de otro hijo y de su nieta, ocurrido tiempo atrás, pero tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos constataron que estaba recuperada, por lo que planeaban darla de alta.Sin embargo, mientras permanecía en el box 3 de ese centro asistencial al cuidado de su hijo, éste manifestó que el suero "perdía", ante lo cual la enfermera de turno constató que estaba pinchado, atravesada de lado a lado, y observó que el hombre tenía sus prendas de vestir mojadas.Fuentes judiciales agregaron que el hombre llamó a los enfermeros una hora y media después y allí se constató la muerte de la paciente.", informó un comunicado judicial.Según las fuentes policiales y judiciales, luego surgió en base al testimonio de conocidos y vecinos que un hermano (un deportista y guardavidas de 32 años) y la propia hija de 10 años de Grottini (que padecía un retraso madurativo) habían fallecido en circunstancias similares.