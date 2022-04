Se enojó porque su vecino le tiró hojas en la vereda y “le cortó los dedos”

Una discusión entre vecinos por el reclamo unas hojas caídas que se acumulaban en la casa de uno de ellos, terminó de la peor manera: un hombre agredió a otro con un machete y le provocó heridas graves en su mano.



Los hechos ocurrieron en la localidad santafesina de San Lorenzo, cuando José Romelio M. le reprochó a su vecino Leandro C, que había suciedad en su vereda. La discusión fue subiendo de tono hasta que uno de ellos atacó con un machete al otro.



Para defenderse, la víctima colocó su brazo sobre su cara y recibió un corte profundo en su mano y dos de sus dedos lesionados. Testigos del lugar filmaron la secuencia y llamaron al 911, donde personal de comando radioeléctrico detuvo al agresor, destaca Rosario 3.



En el video se observa como el hombre de mayor edad corre con un machete a su víctima y le dice: "Te voy a matar, te voy a cortar la cabeza”. Luego, le da con la herramienta a la altura de la cabeza y el más joven se defiende poniendo el brazo.



Este viernes, se llevó a cabo la audiencia imputativa en los tribunales de San Lorenzo, donde le imputaron a José Romelio M. los delitos de lesiones graves y amenazas. El fiscal Carlos Ortigoza había solicitado la prisión preventiva por 90 días, pero el juez Eugenio Romanini ordenó la prisión preventiva domiciliaria del agresor por el plazo de 30 días.



De acuerdo al informe de Ortigoza, las lesiones que tiene la víctima en una de sus manos, demorarán más de 30 días en curarse. Además, podría tener compromiso en los tendones y en la movilidad de su mano que termina perjudicando al vecino por trabajar como mecánico.



Por su parte, la defensa de José Romelio M., señaló que la historia no era tal como el fiscal la relató, y que su defendido fue previamente agredido e insultado.



Además, agregó que el imputado tiene lesiones en la cara que fueron constatadas y que muestran que también recibió golpes y que, debido a que tiene severos problemas de salud, no puede quedar alojado en una cárcel común.