Se negó a declarar el joven que golpeó y dejó internado a un playero

Policiales Se entregó el menor que agredió a un playero en noviembre del año pasado

Tras más de cinco meses prófugo, el joven de 17 años que golpeó salvajemente y dejó inconsciente al playero de un estacionamiento del microcentro porteño durante una discusión se entregó de forma espontánea anoche ante la Policía de la Ciudad. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el menor quedó alojado en el Instituto de Menores Inchausti, ubicado en la calle Perón al 2048, y este viernes mantuvo una audiencia con el fiscal Mauro Tereszko en la que se negó a declarar.El episodio ocurrió el 19 de noviembre pasado cuando el menor, identificado como C., luego de quejarse porque su auto estaba rayado, le propinó un golpe de puño en la cara al empleado del estacionamiento identificado como Arturo López, un hombre de 66 años que todavía sigue internado en un hospital de la Ciudad para tratar de superar las secuelas que le dejó la agresión. La entrega, anticipada esta mañana por Gabriel Iezzi en el programa “Alguien tiene que decirlo” del periodista Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, se concretó pasada la medianoche.El joven está acusado por el momento del delito de lesiones graves. Este viernes tuvo una audiencia indagatoria con Tereszko y optó por no responder preguntas. El fiscal solicitará su prisión preventiva en los próximos días.C. estuvo prófugo desde el 26 de noviembre luego de que la Justicia emitiera la orden de captura. Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires indicaron a Infobae los motivos detrás de la entrega. Como el 11 de mayo próximo el sospechoso cumple 18 años, si no se entregaba en estos días, “estaba todo listo para pedir orden de captura a Interpol y mostrar su rostro porque deja de ser menor”.Mientras el imputado permanecía en libertad, la víctima pasó los últimos cinco meses en un sanatorio porteño, para someterse a una “rehabilitación física y cognitiva”.