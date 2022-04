Se acordó pena por un crimen: madre de la víctima dijo que “no fue notificada”

“Nadie me consultó y no me enteré que se hacía juicio abreviado”





Pablo Vega, un adolescente de 16 años, fue asesinado en la madrugada del 14 de enero en Barrio Belgrano. Aquella noche, el joven estaba con amigos en la esquina de una plaza en inmediaciones de calles Ramón “Pichón” Sánchez, Benjamín Victorica, cortada 952 y Luis Pacha Rodríguez. Alrededor de la 1:30, dos sujetos, en moto le disparó a la víctima. Elías Nazareno Ledesma y Rodrigo Alejandro Ramón Retamal fueron sindicados como coautores del homicidio. El primero era el conductor de la moto de 110 cc.; el segundo, el autor de los disparos.Tras un juicio abreviado, la Fiscalía, el querellante y los defensores, acordaron que, Retamal sea condenado a 12 años de prisión, unificando en esta sentencia una condena anterior. El joven admitió haber sido quien efectuó los disparos contra Vega. En tanto, para Ledesma se le solicitó al juez que contemple una pena condicional de 3 años, atento a su falta de antecedentes y que solo condujo la moto.El Juez Gervasio Labriola analizará los planteos y en los próximos días informará si homologa u objeta el acuerdo, informó. En diálogo conrefirió: “En la audiencia se manifestó que la madre de la víctima, querellante en la causa, dio su conformidad a dicho acuerdo. Así lo expresó la fiscal en el marco del juicio abreviado: “”.Cuando me enteré lo del juicio abreviado (fue el martes la audiencia), me presenté y me dijeron que supuestamente habían perdido mi teléfono. También me indicaron que le habían avisado a mi pareja para que me diga, y le consulté y tampoco él sabía. Ni siquiera sabía que se hacía el juicio abreviado. Y tampoco le dije a mi abogado que estaba de acuerdo con la pena”.. Solamente tuve una entrevista con la fiscal Farinó, y ahí solamente me preguntaron qué sabía del hecho, si conocía a Ledesma y Retamal. Pero nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con el juicio abreviado, ni los años que dijeron que le va dar, ni mucho menos con ‘soltar’ a Ledesma”, aseveró la mujer.Tras decir que no está de acuerdo con la pena que se decidió, indicó que a su abogado le había manifestado que “quiero perpetua. Además escuché que lo dejaron como un homicidio simple y con mi abogado hablé y él entendía que se había tratado de un homicidio agravado”.Antes del crimen de su hijo, “. Yo les decía a la policía que si mi hijo andaba de noche en la calle, que me lo traigan; y si era necesario que lo lleven ellos para sacarlo de la calle”, rememoró la mujer. Y agregó “hay mucha marginalidad, lo veo en el día a día”.