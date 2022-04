Una joven se mudó de Neuquén a Estados Unidos y apareció muerta a los cinco días

El portal LM Neuquén confirmó el fallecimiento de María Esperanza Díaz, de 26 años. La joven de nacionalidad venezolana y que había estado viviendo en la provincia argentina de Neuquén, se había instalado hace muy pocos días en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, en busca de nuevas oportunidades. La Policía local la encontró sin vida en una vivienda deshabitada. Si bien su muerte fue atribuida a una posible sobredosis, no será hasta dentro de cinco meses que se pueda conocer la verdadera causa.



Según la señal televisiva de Charlotte WSOC-TV, parte de la familia de la joven -oriunda del estado venezolano de Anzoátegui- llegó este miércoles a Estados Unidos. Por su parte, su hermano, Alejandro Díaz, habló desde Venezuela con medios estadounidenses y dijo que su círculo íntimo todavía tiene muchas dudas en relación a su muerte. “Viajó en busca del Sueño Americano”, señaló.



Los vecinos de la vivienda donde se produjo el hallazgo del cuerpo informaron a Telemundo que la casa había estado desocupada por un largo período de tiempo, aunque habían notado movimiento de varias personas en la última semana y el portón abierto.



“Llegó el viernes, sana”, dijo Díaz. “Se quedó en la casa de una de sus amigas y, según esa amiga, salieron el viernes. Luego, el sábado, su amiga dijo que un par de tipos que conocía los buscaron de la casa de los amigos de María”, continuó.



Desde ese domicilio se hizo el llamado de emergencia para informar sobre el hallazgo de una mujer que había fallecido por una posible sobredosis. No obstante, desde Neuquén indicaron la joven no solía consumir ningún tipo de sustancias, por lo que algunas versiones apuntan a una intoxicación en un restaurante.



“Ante este lamentable y doloroso suceso existen muchas interrogantes, por lo que estamos a la espera de las investigaciones por parte de las autoridades para dar con los responsables”, sostuvo la familia Díaz, en declaraciones publicadas en Univisión.



“Queremos Justicia y que den con la verdad de lo que sucedió, y pedimos la repatriación del cuerpo”, subrayó el hermano de la víctima.



La Nación