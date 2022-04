La calza hallada en rastrillaje no es de Guadalupe Lucero, aseguró su mamá

Yamila Cialone (29), la mamá de Guadalupe Lucero, la nena de 6 años que lleva diez meses desaparecida en San Luis, descartó este jueves que la ropa encontrada en el último rastrillaje sea de su hija.



"Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes, dicha prenda era una calza", comenzó escribiendo en su perfil de Facebook la mujer, quien mantiene intactas las esperanzas de encontrar con vida a su pequeña hija.



"Dicha prenda no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios. Un alivio para la familia", aseguró.



En los rastrillajes de búsqueda que Gendarmería Nacional realizó este martes, se hallaron prendas de vestir y restos óseos en una zona ubicada a apenas 200 metros de la casa donde la chiquita fue vista por última vez.



Aunque aún no están los resultados del análisis de los huesos, fuentes de la investigación afirmaron que “muy a primera vista, no serían humanos”. Sin embargo, ya que se encontraron "chamuscados", se decidió tomar muestras para realizar exámenes de ADN.



El hallazgo fue a unos 30 metros de un camino. Los gendarmes hicieron recorridos en cuadrillas de 50 hombres cada una, y también encontraron “una calza negra medio rajada” que fue la que finalmente le mostraron a la madre y que ella descartó como parte de la vestimenta de su hija.



Guadalupe desapareció a los 5 años -el 14 de junio de 2021- de la puerta de la casa de una tía, que vive en el barrio 544 viviendas, al sur de la ciudad de San Luis.



Yamila, que suele estar muy activa en las redes sociales empujando la búsqueda de Guadalupe, había publicado el martes por la mañana que no participaba de la búsqueda en el rastrillaje por tierra, porque está segura que está viva.



"Yo no busco a mí hija en un rastrillaje. Lo único bueno que puede salir de ahí es que nada se encuentre de ella en esa zona. . . Yo la busco VIVA. . . En una casa o en un allanamiento en cualquier sitio. . . menos en un descampado, ahí no me interesa ni figurar ni ser parte ni estar. No pregunten porque no estoy en la zona del rastrillaje. O qué hago que no me hice presente frente a ese operativo. No voy a ir, no me interesa buscar a mí hija por los yuyos ni por tierra", escribió.



Más tarde habló de "circo mediático" en referencia a la cobertura que la prensa le dio a los rastrillajes y dijo que ya no hay "respeto" por su hija.



"Con tal de vender, generan un montón de puterío, de maldad, si uno habla ya le crean una historia que no existe de atrás, y si no sale a hablar ni dar notas también generan debate a tal decisión. Desde que el primer medio me dijo que vendrían a san Luis justo la semana de los rastrillajes, que no sé ni cómo se enteraron, ya sabía lo que iban a generar", publicó.



Y agregó: "Es impresionante la falta de empatía. De los rastrillaje es lógico que habrá huesos en el camino, ropa también, es un predio público usado como basural para mucha gente, y como medio de camino para animales".



Allí aprovechó para criticar el operativo. Dijo que "tampoco se cerró como para que todo lo que se encuentren tenga que ver específicamente con Guada" y que "no se está trabajando con el aroma de ella".



"Una sola persona tiene su aroma original y es Santiago, lo que se está haciendo ahora en ese procedimiento del que no quise ser parte, es solo para desplazar hipótesis, también aclaro, la búsqueda de ella nunca se paró, que lo hagan mediático ahora no significa que se reactivó", siguió.



Justamente, la idea de la Justicia, con el operativo que se realizó el pasado martes es la de determinar si Guadalupe pudo haberse perdido o desorientado en medio de un juego con otros niños y que la Policía de San Luis hubiera podido dejar pasar algún indicio de esa posibilidad. Un camino y un barranco, en la mira.



El miércoles por la tarde, Eric, el papá de Guadalupe, había visto la calza que encontró Gendarmería y dijo que "si bien está deteriorada, tiene similitudes con prendas que tenía" su hija. Pero aclaró que a su parecer era de menor tamaño que las que usaba la nena.



"Pero al momento que desaparece, la que estaba con ella era la mamá y es la que sabe cómo estaba vestida", sumó.

Fuente: Clarín