Relevaron de su cargo e iniciaron sumario a comisario de Gilbert

El Gobierno relevó de su cargo y le inició sumario al comisario de Gilbert, Humberto Javier Salomón, como derivación de la causa que compromete al intendente de esa localidad, Fabián Constantino, con tres denuncias por abusos a mujeres, y sometido a una investigación penal preparatoria en la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.



La fiscal Martina Cedrés, de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú, ordenó el secuestro del teléfono celular del funcionario policial. Todo fue derivación de una extraña situación en la que se vio involucrado el funcionario. Un periodista de Paraná intentó obtener información sobre la causa penal que involucra al intendente Constantino y quien respondió desde Gilbert fue Salomón, pero ya no como hombre de la Policía de Entre Ríos sino fingiendo ser el secretario del viceintendente Alberto Meneses.



Según reflejó el sitio R2820Radio, el intercambio de mensajes ocurrió este martes. Un periodista paranaense informó a la fiscal Martina Cedres sobre una serie de mensajes enviados por WhatsApp de quien se presentó como el secretario del viceintendente de Gilbert, Alberto Meneses, en el marco de consultas realizadas por la causa que tiene al intendente está como único imputado por delitos graves contra la integridad sexual de tres mujeres.



De acuerdo a las capturas de pantalla que se encuentran en poder de la Justicia, también existió un llamado telefónico y mensajes en el que el funcionario policial se presentó como secretario del viceintendente, contacto previo con Meneses quien anunció que lo llamaría su secretario. El periodista advirtió que se trataba de un integrante de la Policía de Entre Ríos e informó a la fiscal.



La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, intervino en el marco de la investigación judicial iniciada por la fiscal Martina Cedrés sobre el accionar del funcionario policial Javier Salomón por el presunto delito de cohecho e incumplimiento de funcionario público.



Fuentes del gobierno de Entre Ríos confirmaron que el comisario de la localidad de Gilbert fue relevado desde la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y se le inició un sumario administrativo.



Hasta el momento, y pese al pedido del Concejo Deliberante de Gilbert respecto a que se tome licencia hasta que se expida la Justicia, el Intendente no ha brindado respuesta ante la solicitud del Legislativo y se mantiene en sus funciones pese a las denuncias de hostigamiento que han realizado las mujeres denunciantes.



En tanto, sobre Salomón pesan denuncias en febrero pasado sobre el presunto incumplimiento de sus deberes al no haber detenido a Constantino quien habría violado las restricciones en relación a sus presuntas víctimas, en la denominada Fiesta del Reencuentro, publica Entre Ríos Ahora.