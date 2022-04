Falleció una mujer y hay varios heridos tras un choque múltiple en Santa Fe

Un trágico siniestro vial ocurrió este miércoles por la tarde en el kilómetro 73 de la Ruta Provincial 14. Como consecuencia del accidente, falleció una mujer y hay varios heridos, uno de los cuales está grave y fue trasladado en helicóptero a Rosario.Según las primeras informaciones, y por razones que se tratan de establecer, impactaron dos vehículos particulares y un camión en la denominada curva "Dinella", entre las localidades de Bombal y Bigand.Como consecuencia del siniestro perdió la vida una mujer. La información fue confirmada por el Subinspector Julio Barrios. "La verdad es que estamos todos conmocionados, todavía no podemos dar información de la identidad de la víctima ni dónde están radicados los vehículos involucrados en el siniestro, pero puedo confirmar que la persona que falleció fue una mujer que viajaba en uno de los autos involucrados en el accidente", señaló Barrios en contacto con Radio Imagen.Tras el siniestro, se activó el Código Rojo para trasladar a un hombre en helicóptero al Hospital de Emergencias "Clemente Álvarez" por la gravedad de las heridas."Hubo dos autos y un camión involucrados, pero todavía no se conoce la mecánica del accidente. Tenemos conocimiento de que un hombre fue derivado en un vuelo de UTV a un nosocomio rosarino. También que dos personas fueron derivadas al Samco de Bigand. Lamentablemente hay una persona fallecida", afirmó un integrantes del cuerpo de bomberos de Bombal.El corredor vial emitió un comunicado "A raíz de un accidente acaecido en horas de la tarde en el kilómetro 73 de la Ruta Provincial 14 entre las localidades de Bombal y Bigand, el tránsito se encuentra momentáneamente cortado. Quienes circulen desde Bombal hacia Rosario no podrán continuar y quienes viajen en sentido contrario desviarán a la altura de la localidad de Bigand por la ruta 178".Bombal se ubica a la vera de la Ruta Provincial 14 a 87 kilómetros al sudoeste de Rosario.