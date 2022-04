El padre de Guadalupe no pudo determinar si las prendas halladas son de la niña

El padre de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021 en el barrio 244 Viviendas de la capital de San Luis, no pudo determinar si pertenecen a su hija las prendas halladas ayer en los rastrillajes realizados por efectivos de Gendarmería Nacional.“Es difícil poder determinar si era o no, ya que la prenda se encontraba bastante deteriorada por estar a la intemperie, es una prenda de color rosa, clarito”, dijo Eric Lucero a la prensa luego de que la Fiscalía mostrara la prenda.Además, aclaró que el día de la desaparición de la niña fue su madre la que la vistió y ella podría tener más precisión en los detalles.Por el momento, Yamila Cialone, madre de Guadalupe, no hizo declaraciones a los medios, ni se ha mostrado públicamente, solo expresó por redes sociales su disconformidad con estos nuevos operativos: "yo estoy buscando a mi hija viva y no encontrarla en un rastrillaje. Esto es un circo mediático, buscan en un lugar público que la gente lo usa como basural y como medio de camino para animales", reza un posteo suyo realizado esta tarde.En tanto, el segundo día de rastrillajes no arrojaron novedades y el fiscal de la causa, Cristian Rachid brindará información mañana.Las prendas de vestir, y restos óseos, fueron hallados durante el rastrillaje realizado ayer por efectivos de Gendarmería y de la Policía Provincial en la denominado "zona cero", donde desapareció la niña.El hallazgo fue confirmado a Télam por el abogado defensor del padre de la niña, Héctor Zabala, quien esta mañana afirmó que "en un 90 por ciento estoy seguro que los restos óseos pertenecen a un animal" y que entre las prendas se encuentra "una calza pequeña y unas botitas número 30".Además, el letrado que patrocina a Eric Lucero agregó que la zona es "como un basural y allí hay restos de vacas, chanchos y zorros, además de ropa", por lo que consideró que el "hallazgo que fue comunicado ayer" por el fiscal federal Cristian Rachid, "no despertó demasiada expectativa por las características del lugar y las declaraciones de una antropóloga, que aseguró que los restos podían ser no humanos".