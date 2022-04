Llevaba a su hijastra a la escuela, frenó al costado del camino y la violó

Un hombre de 29 años fue detenido el viernes acusado de violar a su hijastra en la ciudad mendocina de Maipú.



De acuerdo con la denuncia, el sospechoso perpetró el abuso cuando llevaba a la menor al colegio en su automóvil. La pequeña le contó la situación a una maestra y desde la institución dieron aviso a la Justicia.



El accionar de los pesquisas judiciales y policiales permitió la rápida captura del presunto abusador, quien fue imputado por abuso sexual agravado por el acceso carnal por la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual.



La información policial sostiene que fue el viernes durante la mañana cuando el hombre estaba llevando a la hija de su pareja a un conocido colegio de Rodeo del Medio al que asiste.



En medio de trayecto, el sujeto frenó el vehículo y se estacionó a un costado del camino. Así, en plena vía pública, abusó con acceso carnal a la menor, relataron las fuentes del caso.



Tras eso, continuó el viaje y dejó a la alumna en la escuela, no sin antes amenazarla para que no le contara a nadie sobre lo que había ocurrido, agregaron.



No obstante, la niña recurrió a su maestra para revelarle la vejación que había sufrido y se inició el protocolo correspondiente, por lo que los directivos dieron intervención a la Justicia.



Posteriormente, la menor fue trasladada al Hospital Notti, donde fue revisada por médicos que constataron las lesiones en los genitales compatibles con abuso sexual.



Personal de la Oficina Fiscal Nº 16 de la Comisaría 49ª y de la Unidad Investigativa Departamental Maipú (UID) individualizaron al señalado autor y lograron detenerlo.



En tanto, se ordenó el secuestro del automóvil del sospechoso, sobre el cual se practicaron peritajes que están pendientes de resultado.

Fuente: El Sol de Mendoza